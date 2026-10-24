Tàu AQUACHARM va vào cầu cảng ở Dung Quất bị bắt giữ: Khi nào được rời cảng?

Tàu AQUACHARM đang bị bắt giữ theo quyết định của tòa án để giải quyết vụ va chạm - Ảnh: T.D.

Tuổi Trẻ trao đổi với lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhằm tìm hiểu những điều kiện để tàu AQUACHARM được rời cảng Dung Quất, tiếp tục hành trình, sau sự cố va vào cầu cảng khiến tàu và cầu cảng hư hỏng.

Tàu AQUACHARM đang neo đậu ở vùng nước cảng Dung Quất, giám sát 24/24 giờ

* Sau khi Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi ra quyết định bắt giữ tàu AQUACHARM, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện như thế nào?

- Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi: Sau khi nhận quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21-10-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi về bắt giữ tàu AQUACHARM để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, cảng vụ đã triển khai các thủ tục theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và nghị định 57/2010/NĐ-CP.

Cụ thể cảng vụ đã thông báo thực hiện quyết định bắt giữ, giao quyết định cho thuyền trưởng và lập biên bản theo quy định.

Đồng thời thông báo đến các cơ quan chức năng tại cảng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, chủ tàu, đại lý hàng hải để phối hợp giám sát; báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đồng thời thông tin đến tòa án.

Cảng vụ cũng chỉ định vị trí neo đậu cho tàu tại vùng nước cảng Dung Quất và phối hợp các lực lượng giám sát trong thời gian bắt giữ.

* Hiện tình trạng tàu và 22 thuyền viên hiện nay ra sao?

- Tàu AQUACHARM đang neo đậu tại vùng nước cảng Dung Quất theo chỉ định của cảng vụ. Tàu neo đậu an toàn, tình trạng ổn định, chưa ghi nhận rò rỉ dầu hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Toàn bộ 22 thuyền viên có sức khỏe tốt, chưa ghi nhận bất thường. Chủ tàu và đại lý có trách nhiệm bảo đảm nhu yếu phẩm, điều kiện sinh hoạt cho thuyền viên trong thời gian tàu bị bắt giữ.

Chủ tàu cũng đã bố trí tàu trực ứng cứu sự cố khẩn cấp tại khu vực neo đậu, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

* Trong thời gian bị bắt giữ, tàu AQUACHARM phải tuân thủ những quy định gì? Cảng vụ giám sát, quản lý tàu như thế nào để bảo đảm an toàn hàng hải?

- Trong thời gian bị bắt giữ, thuyền trưởng và chủ tàu phải chấp hành quyết định của tòa án, không được tự ý rời cảng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chủ tàu phải bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động, bảo quản tàu; thực hiện các yêu cầu hạn chế di chuyển, duy trì trực ca liên tục trên kênh VHF, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Về giám sát, cảng vụ phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất và các cơ quan liên quan kiểm tra, quản lý tàu trong suốt thời gian bị bắt giữ.

Chúng tôi sử dụng hệ thống điều phối giao thông hàng hải (VTS) và nhận dạng tự động (AIS) để theo dõi vị trí tàu 24/24 giờ, duy trì liên lạc với tàu AQUACHARM và tàu trực ứng cứu sự cố.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ thời tiết, yêu cầu chủ tàu xây dựng phương án bảo đảm an toàn. Mọi hoạt động di chuyển tàu vì lý do an toàn phải được cảng vụ và các cơ quan liên quan chấp thuận.

Vị trí cầu cảng bị hư hỏng sau va chạm - Ảnh: T.D.

Điều tra, xác định nguyên nhân va chạm vẫn đang tiếp tục

* Sau vụ va chạm ngày 18-10, cảng vụ đã tiến hành những công việc gì để xác minh nguyên nhân? Công tác điều tra hiện đến giai đoạn nào?

- Ngày 19-10, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã quyết định thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải.

Hiện tổ điều tra đang tiến hành các bước xác minh điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân và những yếu tố có thể dẫn đến tai nạn, làm cơ sở đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế các vụ việc tương tự.

* Qua kiểm tra ban đầu, vụ va chạm có ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và hoạt động của các tàu khác tại cảng Dung Quất hay không?

- Qua kiểm tra ban đầu, vụ va chạm không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và hoạt động của các tàu khác tại cảng Dung Quất.

Vị trí va chạm là phần nối dài 50m của cầu cảng số 10 và 11, đã xây dựng nhưng chưa được công bố đưa vào khai thác.

Hiện cả 12 cầu cảng thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất vẫn tiếp nhận tàu, bốc dỡ hàng hóa bình thường. Hoạt động tàu thuyền ra vào luồng hàng hải và các bến cảng khác không bị ảnh hưởng.

Tàu AQUACHARM đang neo đậu không gây cản trở hoạt động của các tàu khác.

* Đến nay, chủ tàu và đại lý tàu AQUACHARM đã có những động thái gì để phối hợp giải quyết vụ việc?

- Chủ tàu và đại lý đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, tham gia cuộc họp ngày 21-10 do cảng vụ chủ trì để triển khai phương án khắc phục sự cố.

Chủ tàu đã mời đơn vị đăng kiểm, giám định đánh giá tình trạng an toàn và tổn thất của tàu; xây dựng phương án bảo đảm an toàn khi neo đậu, bố trí tàu trực ứng cứu sự cố.

Đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra và bày tỏ mong muốn phối hợp với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, đơn vị bảo hiểm cùng các bên liên quan để giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại.

Hiện chủ tàu có kế hoạch đưa AQUACHARM vào âu tàu Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp cơ khí dầu khí (PVSM) để kiểm tra, sửa chữa hư hỏng.

* Nếu các bên đạt được thỏa thuận bồi thường thiệt hại, tàu AQUACHARM cần đáp ứng những điều kiện gì để được giải phóng và tiếp tục hành trình?

- Tàu AQUACHARM chỉ được giải phóng và tiếp tục hành trình khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trước hết, phải có quyết định thả tàu của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi. Khi đó cảng vụ sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó tàu phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, được tổ chức đăng kiểm phân cấp kiểm tra, xác nhận và cấp giấy chứng nhận đủ khả năng đi biển.

Chủ tàu phải hoàn thành thủ tục rời cảng, các nghĩa vụ phí, lệ phí và chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, cảng vụ sẽ phối hợp với biên phòng, hải quan, kiểm dịch thực hiện thủ tục cho tàu rời cảng, tiếp tục hành trình.