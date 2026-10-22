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Tàu AQUACHARM bị bắt giữ theo quyết định của tòa án ở Quảng Ngãi

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Tàu AQUACHARM mang quốc tịch Marshall Islands bị bắt giữ theo quyết định của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi. Trong thời gian bị bắt giữ, tàu không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý.

Tàu AQUACHARM bị bắt giữ theo quyết định của tòa án ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Vị trí va chạm giữa tàu AQUACHARM và cầu cảng - Ảnh: T.D.

Ngày 22-10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển AQUACHARM. Tàu bị bắt giữ theo quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21-10-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi.

Theo thông báo, tàu AQUACHARM mang quốc tịch Marshall Islands, số IMO 9921609, thuộc sở hữu của Công ty WEALTH LINE INC có quốc tịch Panama. Đại lý tàu tại Việt Nam là Công ty cổ phần Hàng hải S&A.

Tàu bị bắt giữ theo quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21-10-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian bị bắt giữ, tàu AQUACHARM không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ, đồng thời phải neo đậu đúng vị trí được chỉ định.

Thuyền trưởng tàu có trách nhiệm duy trì đầy đủ thuyền viên, bảo đảm trực ca theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tàu phải thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các bên liên quan chấp hành quyết định của tòa án và nội dung thông báo.

Thông báo được gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tàu AQUACHARM bị bắt giữ theo quyết định của tòa án ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Tàu bị bắt giữ theo quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21-10-2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi - Ảnh: T.D.

Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng va cầu cảng ở Dung Quất, mũi tàu rách 5m

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 18-10, tàu AQUACHARM mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292m, trọng tải 182.309 tấn, chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất đã va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng tại bến số 10, cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Vị trí va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10 và 11, dài 50m, đã xây dựng nhưng chưa được công bố đưa vào khai thác.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, vụ va chạm khiến mũi tàu bị rách khoảng 5m, sạt cả mạn trái và mạn phải. Phần cầu cảng bị hư hỏng, thiệt hại đang chờ giám định. Toàn bộ 22 thuyền viên an toàn, tàu không chìm và chưa ghi nhận tràn dầu.

Tàu AQUACHARM bị bắt giữ theo quyết định của tòa án ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng va cầu cảng Dung Quất, mũi tàu rách 5m, cầu cảng hư hỏng

Tàu hàng Aquacharm trọng tải hơn 182.000 tấn, chở quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi, va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng ở Dung Quất. Mũi tàu bị rách khoảng 5m, cầu cảng bị hư hỏng, 22 thuyền viên an toàn.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: Dung Quất tòa án Hòa Phát Dung Quất Cảng vụ Hàng hải

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