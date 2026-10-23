Vụ tàu Aquacharm va vào cầu cảng ở Dung Quất: Đình chỉ hoa tiêu dẫn tàu

Vị trí cầu cảng bị hư hỏng sau vụ va chạm - Ảnh: T.D.

Ngày 23-10, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Miền Bắc - Hoa tiêu IV đã thông tin về việc đình chỉ công tác đối với cán bộ hoa tiêu trực tiếp dẫn tàu Aquacharm vào cảng chuyên dùng của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Việc đình chỉ nhằm phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hàng hải xảy ra ngày 18-10, khi tàu va chạm với cầu cảng đang xây dựng.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292m, trọng tải 182.309 tấn, có 22 thuyền viên. Tàu chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất, đến khu neo đậu lúc 4h56 ngày 14-10.

Đến 16h45 ngày 18-10, hoa tiêu liên lạc với trực ban hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) Dung Quất, thông báo lên tàu để hỗ trợ dẫn tàu cập cầu cảng số 10 theo kế hoạch.

Khoảng 17h45 cùng ngày, trong quá trình điều động tàu tiếp cận cầu cảng, tàu Aquacharm bất ngờ va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng, thuộc đoạn nối dài giữa cầu cảng số 10 và số 11. Đoạn cầu cảng này dài khoảng 50m.

Vụ va chạm khiến phần mũi tàu và cầu cảng bị hư hỏng. Sau sự cố, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu cập cầu cảng số 10. Đến 18h30, hoa tiêu thông báo tàu đã cập cảng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan và lập biên bản vụ việc lúc 20h50 ngày 18-10.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng biên phòng ghi nhận phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, hư hỏng ở cả mạn trái và mạn phải. Toàn bộ 22 thuyền viên đều an toàn.

Mức độ hư hỏng và giá trị thiệt hại đối với cầu cảng đang chờ kết quả giám định.

Vết rách trên tàu Aquacharm sau vụ tai nạn hàng hải - Ảnh: T.D.

Tàu Aquacharm bị bắt giữ, chờ giám định thiệt hại sau va chạm Sau vụ việc, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải gồm 8 thành viên, do ông Phan Đức Cường, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, làm tổ trưởng. Tại cuộc họp đầu tiên giữa các bên sáng 21-10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, các đơn vị bảo hiểm và đại lý phối hợp lựa chọn đơn vị giám định độc lập trên cơ sở thống nhất giữa các bên để đánh giá thiệt hại đối với tàu Aquacharm và cầu cảng. Cũng trong ngày 21-10, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi ban hành quyết định bắt giữ tàu Aquacharm sau vụ va chạm. Ngày 22-10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông báo triển khai thực hiện quyết định bắt giữ tàu của tòa án. Trong thời gian bị bắt giữ, tàu Aquacharm không được rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và phải neo đậu tại vị trí được chỉ định. Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì đầy đủ thuyền viên, tổ chức trực ca theo quy định, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, chủ sở hữu tàu Aquacharm là Công ty Wealth Line Inc, đăng ký tại Panama. Công ty cổ phần Hàng hải S&A là đại lý của tàu tại Việt Nam. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hàng hải.