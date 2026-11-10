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Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn ra phiên bản truyền hình, phát thanh

tác giả
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vừa cho ra mắt bản truyền hình và phát thanh trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động truyền thông, kết nối và lan tỏa các giá trị của cộng đồng doanh nhân.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn có thêm phiên bản truyền hình, phát thanh - Ảnh 1.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn có thêm phiên bản truyền hình, phát thanh - Ảnh: BTC

Lễ ra mắt thuộc một trong các nội dung của hội thảo Văn hóa doanh nghiệp 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai”, do HTV tổ chức. 

Hội thảo "Văn hóa kiến tạo tương lai" đi thẳng vào câu hỏi lớn mà các nhà quản trị đang trăn trở. Giữa bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh chóng, điều gì giúp doanh nghiệp trường tồn? 

Công nghệ có thể thay đổi, mô hình kinh doanh hay sản phẩm có thể bị sao chép, nhưng hệ giá trị cốt lõi do một tập thể cùng tin, cùng giữ và cùng sống mỗi ngày là điều không ai có thể sao chép.

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Phát biểu tại hội thảo, ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc thường trực HTV, nhấn mạnh văn hóa chính là nền tảng tạo dựng niềm tin, uy tín và sức sống lâu dài của doanh nghiệp. 

Một doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhờ cơ hội, nhưng muốn đi xa và phát triển bền vững thì nhất thiết phải có hệ giá trị và bản lĩnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho rằng văn hóa doanh nghiệp phải được đo lường bằng những hành động thực tế: sự chính trực trong kinh doanh, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm của người đứng đầu và văn hóa ứng xử với người lao động, đối tác, khách hàng cùng cộng đồng.

Cùng với các phiên thảo luận chuyên sâu, điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là lễ ra mắt tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phiên bản truyền hình và phát thanh. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới sau 25 năm đồng hành, chia sẻ tri thức quản trị và lắng nghe trăn trở của cộng đồng doanh nhân thành phố.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn có thêm phiên bản truyền hình, phát thanh - Ảnh 2.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo doanh nhân TP.HCM và cả nước - Ảnh: BTC

Tiếp nối tinh thần đó bằng hình ảnh và âm thanh, khung giờ phát sóng chính thức của tạp chí được công bố như sau:

Phiên bản truyền hình: Phát sóng lúc 10g30 sáng thứ bảy hằng tuần trên kênh HTV7.

Phiên bản phát thanh: Phát sóng lúc 12g00 trưa thứ ba hằng tuần trên tần số VOH 87.7 MHz.

Bên cạnh hai phiên bản phát sóng, HTV định hướng tiếp tục phát triển trang tin điện tử doanhnhansaigon.vn, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng chuyên biệt cho giới doanh nhân.

3 vai trò chiến lược của tạp chí Doanh nhân Sài Gòn

Mang thông điệp "Đồng hành cùng doanh nhân - Kết nối giá trị - Kiến tạo tương lai", tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trên sóng truyền hình và phát thanh hướng đến 3 vai trò chiến lược:

Diễn đàn chính sách và tiếng nói doanh nghiệp: Là nơi lắng nghe tiếng nói thực tế từ doanh nghiệp, đồng thời làm cầu nối hiệu quả giữa chủ trương, chính sách với đời sống kinh doanh.

Lớp học mở về tri thức quản trị: Mang đến góc nhìn kinh tế sắc bén, bài học quản trị thực tiễn và những cách làm hay, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố học tập.

Tôn vinh giá trị văn hóa thực chất: Khắc họa chân dung những doanh nhân có tâm, có tầm và tôn vinh các doanh nghiệp đang bền bỉ làm văn hóa bằng những việc làm thiết thực hằng ngày.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn có thêm phiên bản truyền hình, phát thanh - Ảnh 4.Hơn 100 doanh nghiệp phía Nam bắt tay kích cầu mua sắm Tết

Hơn 100 doanh nghiệp đã cùng kết nối giao thương, giới thiệu các sản phẩm, đặc biệt là những mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.

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    Chủ đề: Doanh nhân Sài Gòn Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn HTV sài gòn Doanh nhân

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