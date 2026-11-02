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Tân Sơn Nhất thay đổi luồng an ninh ưu tiên: khách đi vé thương gia, thẻ Bông Sen Vàng, SkyBoss cần lưu ý gì?

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CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Sân bay Tân Sơn Nhất vừa sắp xếp lại các luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tại ba nhà ga. Nhiều hành khách thắc mắc liệu vé thương gia, SkyBoss hay thẻ Bông Sen Vàng hạng Titan, Bạch kim có được sử dụng luồng soi chiếu riêng.

Tân Sơn Nhất đổi luồng an ninh ưu tiên: khách đi vé thương gia, thẻ Bông Sen Vàng, SkyBoss cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Khách đi máy bay lưu ý thay đổi luồng an ninh ưu tiên tại Tân Sơn Nhất - Ảnh: CACK TSN

Hạng vé do hãng quy định, soi chiếu an ninh phải áp dụng chung

Ngày 2-11, đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết việc tổ chức lại các luồng kiểm tra an ninh ưu tiên sau một ngày triển khai diễn ra thuận lợi.

Lực lượng chức năng bố trí cán bộ tại các khu vực làm thủ tục để hướng dẫn hành khách, hạn chế tình trạng đi nhầm luồng hoặc mất thời gian di chuyển.

Việc điều chỉnh được áp dụng từ ngày 1-11, nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, phù hợp với tình hình khai thác tại từng nhà ga, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Một trong những vấn đề được hành khách quan tâm là người mua vé hạng thương gia, SkyBoss của Vietjet hoặc sở hữu thẻ Bông Sen Vàng, Platinum của Vietnam Airlines có được sử dụng luồng kiểm tra an ninh ưu tiên hay không.

Tân Sơn Nhất đổi luồng an ninh ưu tiên: khách đi vé thương gia, thẻ Bông Sen Vàng, SkyBoss cần lưu ý gì? - Ảnh 2.

Từ ngày 1-11, Tân Sơn Nhất đổi luồng soi chiếu an ninh ưu tiên tại 3 nhà ga - Ảnh: CACK TSN

Theo Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, quy định pháp luật hiện hành yêu cầu tất cả hành khách phải thực hiện soi chiếu an ninh, trừ những trường hợp được miễn theo Nghị định 215/2026/NĐ-CP.

Hiện không có quy định pháp luật cho phép hành khách sử dụng luồng soi chiếu an ninh ưu tiên chỉ dựa vào hạng vé hoặc cấp thẻ hội viên của hãng hàng không.

Các hãng hàng không có quy định riêng về hạng vé và quyền lợi hội viên, còn việc soi chiếu an ninh được thực hiện chung theo quy định pháp luật.

Theo đó, hành khách cần phân biệt giữa dịch vụ ưu tiên do hãng hàng không cung cấp và việc sử dụng luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tại sân bay.

Chẳng hạn, khách thương gia hoặc hội viên cao cấp có thể được sử dụng quầy check-in riêng, ưu tiên gửi hành lý theo chính sách của hãng. Tuy nhiên, các quyền lợi này không đồng nghĩa với việc hành khách mặc nhiên được sử dụng luồng soi chiếu an ninh ưu tiên.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết các nhóm được ưu tiên hoặc hỗ trợ tại khu vực kiểm tra an ninh gồm người thuộc diện ưu tiên theo quy định, tổ bay và nhân viên hàng không đang làm nhiệm vụ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người khuyết tật và hành khách cần hỗ trợ đặc biệt theo phương án phục vụ.

Tân Sơn Nhất đổi luồng an ninh ưu tiên: khách đi vé thương gia, thẻ Bông Sen Vàng, SkyBoss cần lưu ý gì? - Ảnh 3.

Việc thay đổi chủ yếu liên quan đến vị trí soi chiếu an ninh dành cho hành khách thuộc diện ưu tiên hoặc cần hỗ trợ đặc biệt, không phải thay đổi toàn bộ quy trình kiểm tra an ninh

Vị trí luồng an ninh ưu tiên tại ba nhà ga

Theo phương án mới ở Tân Sơn Nhất, tại nhà ga T1, nơi Vietjet khai thác các chuyến bay nội địa, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên được chuyển lên tầng 1. Khu vực soi chiếu ưu tiên tại tầng trệt được bố trí linh hoạt tùy tình hình khai thác.

Tại nhà ga T2, phục vụ các chuyến bay quốc tế, luồng an ninh ưu tiên giữ nguyên tại máy soi chiếu số 1, cánh phải ga đi, tầng 2. Riêng hành khách sử dụng xe lăn được hướng dẫn đến máy soi chiếu số 10, cánh trái ga đi, cùng tầng.

Trong khi đó, tại nhà ga T3, luồng an ninh ưu tiên được chuyển từ cánh phải vào khu vực soi chiếu trung tâm ga đi, tầng 2. Khu vực soi chiếu cánh phải sẽ được bố trí linh hoạt theo tình hình thực tế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách theo dõi biển chỉ dẫn, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên tại sân bay để xác định đúng luồng kiểm tra, tránh mất thời gian trước chuyến bay.

Tân Sơn Nhất đổi luồng an ninh ưu tiên: khách đi vé thương gia, thẻ Bông Sen Vàng, SkyBoss cần lưu ý gì? - Ảnh 4.

Hành khách làm thủ tục tự động ở nhà ga T3 Tân Sơn Nhất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Làm thủ tục qua VNeID để tiết kiệm thời gian

Ngoài việc sử dụng các luồng kiểm tra phù hợp, hành khách có thể rút ngắn thời gian làm thủ tục bằng hình thức xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID và cổng kiểm soát tự động (autogate) tại những khu vực đã triển khai.

Hành khách có thể lựa chọn một trong hai cách thực hiện.

Với hình thức trực tuyến, hành khách mở ứng dụng VNeID, chọn mục "Dịch vụ giao thông", tiếp tục chọn "Làm thủ tục hàng không". Sau đó, hệ thống hướng dẫn chuyển sang ứng dụng của hãng bay để hoàn tất check-in trực tuyến.

Trường hợp làm thủ tục trực tiếp tại sân bay, hành khách đến quầy check-in có trang bị thiết bị xác thực sinh trắc học và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên.

Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, hành khách đủ điều kiện có thể sử dụng cổng kiểm soát tự động thay cho bước đối chiếu giấy tờ thủ công tại khu vực áp dụng, trước khi vào soi chiếu an ninh.

Hình thức này giúp giảm thời gian xác minh thông tin, hạn chế xếp hàng tại các điểm kiểm soát, nhất là trong giờ cao điểm.

Tuy nhiên, hành khách vẫn phải thực hiện kiểm tra an ninh theo quy định và mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để xuất trình khi cần thiết.

Tân Sơn Nhất thay đổi luồng an ninh ưu tiên: khách đi vé thương gia, thẻ Bông Sen Vàng, SkyBoss cần lưu ý gì? - Ảnh 5.Điều phối thông minh, sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài giúp hãng bay tiết kiệm hơn 3,7 triệu USD

Nhờ giảm thời gian máy bay lăn trung bình 0,48 - 0,65 phút/chuyến, sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài góp phần tiết kiệm hơn 3,7 triệu USD chi phí nhiên liệu khi áp dụng mô hình điều phối khai thác A-CDM.

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    Chủ đề: Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất Vietjet Tân Sơn Nhất nhà ga T1 nhà ga T2

    Dòng sự kiện: Hàng không

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