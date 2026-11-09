Talkshow 'Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long'

Làm thế nào để nâng cao năng lực điều trị tại địa phương, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường liên kết giữa y tế công - tư và củng cố niềm tin của người bệnh? Những vấn đề này sẽ được giải đáp tại talkshow “Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long”.

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