Khám bệnh từ xa, nhận thuốc tận nhà: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân miền Tây

Thạc sĩ, bác sĩ Âu Thanh Tùng - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ tại talkshow - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chia sẻ tại talkshow "Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long" do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 7-11, nhiều chuyên gia y tế đã đưa ra hàng loạt giải pháp để người dân ĐBSCL được điều trị tốt nhất tại quê nhà mà không cần lên TP.HCM.

Lợi ích của khám, chữa bệnh từ xa

Thạc sĩ, bác sĩ Âu Thanh Tùng - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho hay việc khám, chữa bệnh từ xa là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

Người bệnh có thể đến các cơ sở y tế gần nơi cư trú để được chăm sóc, theo dõi và điều trị; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới phải chuyển lên tuyến trên.

Việc khám, chữa bệnh từ xa hiện có 2 hình thức:

Hình thức thứ nhất là khám bệnh từ xa thông qua sự phối hợp giữa bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến dưới với chuyên gia của bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã triển khai mô hình này và dự kiến tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Ví dụ, tại một phòng khám tim mạch ở một địa phương ĐBSCL, người bệnh có thể đăng ký khám với chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM theo khung giờ nhất định.

Trong thời gian khám, chuyên gia không cần trực tiếp có mặt tại cơ sở y tế mà chỉ cần kết nối với hệ thống khám bệnh từ xa.

Tại cơ sở y tế địa phương, một bác sĩ sẽ trực tiếp tiếp nhận người bệnh. Đồng thời, chuyên gia ở bệnh viện tuyến trên tham gia qua màn hình để cùng khai thác bệnh sử, thăm khám, xem kết quả cận lâm sàng, đưa ra chẩn đoán, tư vấn và chỉ định điều trị, kê đơn thuốc cụ thể.

Đây là mô hình khám, chữa bệnh từ xa giữa hai cơ sở y tế thông qua sự phối hợp trực tiếp của bác sĩ tại tuyến dưới và chuyên gia tuyến trên.

Hình thức thứ hai là khám, chữa bệnh từ xa trực tiếp giữa bác sĩ và người bệnh. Theo quy định tại thông tư hiện hành, các cơ sở y tế có thể triển khai hình thức này đối với những bệnh mạn tính đã được kiểm soát, có tình trạng sức khỏe ổn định.

Chẳng hạn, một người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp đang được theo dõi, điều trị ổn định tại cơ sở y tế ở Cà Mau hoặc Đặc khu Phú Quốc không nhất thiết phải di chuyển đến Cần Thơ, TP.HCM hay Hà Nội để tái khám. Người bệnh có thể đăng ký lịch khám trực tuyến và kết nối trực tiếp với bác sĩ thông qua các nền tảng, thiết bị công nghệ thông tin, bảo mật cho người bệnh.

Trong quá trình khám, bác sĩ và người bệnh trao đổi trực tiếp về tình trạng sức khỏe. Người bệnh có thể cung cấp các chỉ số sinh hiệu và những thông tin cần thiết để bác sĩ đánh giá diễn biến bệnh. Đối với những bệnh mạn tính đã được theo dõi thường xuyên, bác sĩ có thể tư vấn, điều chỉnh phương án điều trị và kê đơn thuốc phù hợp.

Các diễn giả tham gia talkshow do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 7-11 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Việc kê đơn cũng có thể thực hiện trên hệ thống thông qua chữ ký số, bảo đảm giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử. Bên cạnh đó, các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cũng có thể được tích hợp vào quy trình khám, chữa bệnh từ xa.

Sau khi được kê đơn, nếu người bệnh đồng ý mua thuốc, có thể thanh toán trực tuyến và lựa chọn nhận thuốc tại cơ sở y tế, thông qua hệ thống nhà thuốc hoặc các đơn vị chuyển phát, giao hàng để thuốc chuyển đến tận nhà.

Như vậy, toàn bộ quy trình từ đăng ký khám, tư vấn, kê đơn đến thanh toán và nhận thuốc đều có thể được hỗ trợ bằng công nghệ số.

"Cách làm này không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống y tế mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và điều trị cho người bệnh, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội", bác sĩ Tùng nhấn mạnh.

Gỡ nút thắt nhân lực y tế

Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, thông tin bệnh viện đã đẩy mạnh hội chẩn từ xa với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy và trong thời gian tới là Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Việc này nhằm giúp người bệnh được tiếp cận ý kiến chuyên môn của các chuyên gia ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, thông tin bệnh viện đã đẩy mạnh hội chẩn từ xa với các bệnh viện lớn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thực tế, có những trường hợp bệnh viện phát hiện các bệnh lý phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn hiện có, chẳng hạn những ca nghi ngờ ung thư. Khi đó, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ sẽ phối hợp hội chẩn với chuyên gia tuyến trên để thống nhất hướng chẩn đoán và phương án điều trị phù hợp. Công tác hội chẩn từ xa cũng được triển khai đối với các trường hợp điều trị nội trú nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Thầy thuốc nhân dân, GS.TS. BS. Nguyễn Đức Công - nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam - cho rằng để xây dựng định hướng phát triển ngành y tế của địa phương, trước hết, các Sở Y tế trong vùng ĐBSCL cần tiến hành khảo sát, thống kê một cách toàn diện tình hình khám, chữa bệnh của người dân.

Trong đó, cần xác định cụ thể mỗi năm có bao nhiêu bệnh nhân phải chuyển lên TP.HCM điều trị, những nhóm bệnh nào chiếm tỷ lệ cao nhất. Từ số liệu này, chúng ta mới có cơ sở xác định những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư.

Thầy thuốc nhân dân, GS. TS. BS. Nguyễn Đức Công - nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam - cho rằng đối với lĩnh vực nào chưa đáp ứng yêu cầu thì cần thu hút chuyên gia giỏi về địa phương - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thứ hai, cần khảo sát, thống kê nhu cầu thực tế của người dân đối với các dịch vụ y tế, xác định người dân mong muốn và cần được đáp ứng những gì trong công tác chăm sóc sức khỏe. Việc phát triển y tế phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, đáp ứng đúng những vấn đề mà người dân đang cần.

Thứ ba, cần đánh giá một cách thực chất nguồn nhân lực y tế hiện có, đặc biệt là đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 và những cán bộ đầu ngành trong từng lĩnh vực chuyên môn.

"Thực tế hiện nay, khi người dân có điều kiện kinh tế, họ có xu hướng lựa chọn những dịch vụ y tế chất lượng cao hơn. Vì vậy, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực nào đã có thế mạnh, lĩnh vực nào còn thiếu hụt. Đối với những chuyên ngành chưa đáp ứng được yêu cầu, cần có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực hoặc thu hút chuyên gia giỏi về địa phương", bác sĩ Công nêu ý kiến.