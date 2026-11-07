Hôm nay, Báo Tuổi Trẻ tổ chức talkshow 'Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long'

Hai vợ chồng anh Long trên chuyến xe đò từ Đồng Tháp lên TP.HCM chữa bệnh ung thư - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hôm nay (7-11) tại TP Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức talkshow với chủ đề: "Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long".

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia y tế, đại diện ngành y tế địa phương và các bệnh viện tuyến trên cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua cuộc đối thoại giữa nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các cơ sở khám chữa bệnh, Báo Tuổi Trẻ mong muốn góp thêm góc nhìn đa chiều, thúc đẩy những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực hệ thống y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Chương trình hướng đến một vấn đề đang được nhiều người dân Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm: Vì sao không ít bệnh nhân vẫn phải vượt hàng trăm km lên TP.HCM khám chữa bệnh, dù hệ thống y tế khu vực đã có nhiều bước phát triển trong những năm qua?

Đáng chú ý, những năm gần đây, y tế Đồng bằng sông Cửu Long đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực và chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa năng lực điều trị của các cơ sở y tế địa phương với nhu cầu thực tế, cũng như niềm tin của người bệnh vẫn là những vấn đề cần được nhìn nhận và tháo gỡ.

Tại talkshow, các chuyêm gia sẽ cùng phân tích nguyên nhân khiến người dân miền Tây phải đi xa chữa bệnh; đánh giá năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế trong vùng; đồng thời cùng thảo luận những giải pháp để phát triển các chuyên khoa sâu, nâng cao chất lượng điều trị và phát huy vai trò của những trung tâm y tế vùng.

Một trong những nội dung trọng tâm là về vai trò kết nối giữa hệ thống bệnh viện công lập và tư nhân trong phát triển y tế khu vực. Trong đó, vấn đề chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và tăng cường phối hợp chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên với các cơ sở y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long được đặt ra.

Bên cạnh đó, những vấn đề thiết thực đối với người bệnh như quyền lợi bảo hiểm y tế, cơ chế chuyển tuyến, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hội chẩn từ xa cũng sẽ được đặt ra. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hạn chế việc đi lại không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Chương trình diễn ra từ 10h - 11h10 ngày 7-11-2026. Địa điểm: 102 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Khách mời tham gia talkshow gồm:

- TTND.GS.TS.BS Nguyễn Đức Công - nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam.

- BS.CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

- DS.CKII Nguyễn Tấn Lực - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

- BS.CKII Chu Văn Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ.

- BS.CKII Âu Thanh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

- BS.CKII Ngô Hoàng Viễn - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thống Nhất.

Trước đó, Báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài 4 kỳ Cuộc hành quân đêm và nỗi lo "rớt toa" nói về hành trình người dân miền Tây đi lên các bệnh viện ở TP.HCM khám chữa bệnh. Loạt bài 4 kỳ đăng từ những ngày đầu tháng 11 đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc và ý kiến của các cơ quan chuyên môn.