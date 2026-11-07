Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hôm nay, Báo Tuổi Trẻ tổ chức talkshow 'Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long'

tác giả
THÁI LŨY
và 1 tác giả khác
THÁI LŨY
THÁI LŨY
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Chương trình quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý y tế nhằm tìm giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

- Ảnh 1.

Hai vợ chồng anh Long trên chuyến xe đò từ Đồng Tháp lên TP.HCM chữa bệnh ung thư - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hôm nay (7-11) tại TP Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức talkshow với chủ đề: "Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng sông Cửu Long". 

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia y tế, đại diện ngành y tế địa phương và các bệnh viện tuyến trên cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua cuộc đối thoại giữa nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các cơ sở khám chữa bệnh, Báo Tuổi Trẻ mong muốn góp thêm góc nhìn đa chiều, thúc đẩy những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực hệ thống y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình hướng đến một vấn đề đang được nhiều người dân Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm: Vì sao không ít bệnh nhân vẫn phải vượt hàng trăm km lên TP.HCM khám chữa bệnh, dù hệ thống y tế khu vực đã có nhiều bước phát triển trong những năm qua?

Đáng chú ý, những năm gần đây, y tế Đồng bằng sông Cửu Long đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực và chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa năng lực điều trị của các cơ sở y tế địa phương với nhu cầu thực tế, cũng như niềm tin của người bệnh vẫn là những vấn đề cần được nhìn nhận và tháo gỡ.

Tại talkshow, các chuyêm gia sẽ cùng phân tích nguyên nhân khiến người dân miền Tây phải đi xa chữa bệnh; đánh giá năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế trong vùng; đồng thời cùng thảo luận những giải pháp để phát triển các chuyên khoa sâu, nâng cao chất lượng điều trị và phát huy vai trò của những trung tâm y tế vùng.

Một trong những nội dung trọng tâm là về vai trò kết nối giữa hệ thống bệnh viện công lập và tư nhân trong phát triển y tế khu vực. Trong đó, vấn đề chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và tăng cường phối hợp chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên với các cơ sở y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long được đặt ra.

Bên cạnh đó, những vấn đề thiết thực đối với người bệnh như quyền lợi bảo hiểm y tế, cơ chế chuyển tuyến, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và hội chẩn từ xa cũng sẽ được đặt ra. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hạn chế việc đi lại không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Chương trình diễn ra từ 10h - 11h10 ngày 7-11-2026. Địa điểm: 102 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. 

Khách mời tham gia talkshow gồm: 

- TTND.GS.TS.BS Nguyễn Đức Công - nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam. 

- BS.CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

- DS.CKII Nguyễn Tấn Lực - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. 

- BS.CKII Chu Văn Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. 

- BS.CKII Âu Thanh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. 

- BS.CKII Ngô Hoàng Viễn - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thống Nhất.

Trước đó, Báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài 4 kỳ Cuộc hành quân đêm và nỗi lo "rớt toa" nói về hành trình người dân miền Tây đi lên các bệnh viện ở TP.HCM khám chữa bệnh. Loạt bài 4 kỳ đăng từ những ngày đầu tháng 11 đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc và ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức talkshow "Đưa y tế chất lượng cao về Đồng bằng Sông Cửu Long" - Ảnh 2.Bao giờ người miền Tây thôi rồng rắn xếp hàng ở các bệnh viện TP.HCM?

Những chuyến xe đêm chở người miền Tây lên TP.HCM chữa bệnh đặt ra yêu cầu cấp bách: cần nâng cao năng lực y tế vùng, không để người bệnh mãi phải vượt tuyến.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI LŨY - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đồng bằng Sông Cửu Long khám chữa bệnh người miền tây

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất