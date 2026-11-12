Syngenta và VFC khánh thành cầu kênh Trại Vịt tại Đồng Tháp

Lãnh đạo địa phương và lãnh đạo hai công ty thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Kênh Trại Vịt - Ảnh: PHẠM DIỄM

Ngày 12-11, Syngenta Việt Nam và Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC), phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền địa phương, tổ chức khánh thành cầu Kênh Trại Vịt tại ấp Hưng, xã Long Định.



Cây cầu mới dài 18,5m, rộng 3,5m, có tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng, thay thế cầu cũ đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Gỡ điểm nghẽn giao thông, mở lối cho nông sản

Trước khi được xây mới, cầu Kênh Trại Vịt có mặt cầu hẹp hơn tuyến đường hai đầu cầu, lan can hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa. Đây là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, đồng thời là đường đến trường của nhiều học sinh địa phương.

Chính quyền địa phương, nhà tài trợ và bà con nông dân vui mừng bên cây cầu Kênh Trại Vịt mới xây - Ảnh: PHẠM DIỄM

Từ đề xuất của UBND xã Long Định, đầu tháng 8-2026, Syngenta Việt Nam triển khai xây dựng cầu mới trong khuôn khổ chương trình "Nhịp cầu yêu thương", với sự đồng hành của VFC. Công trình có mặt cầu rộng 3,5m, phù hợp với quy hoạch giao thông địa phương và được lắp đặt hệ thống lan can bảo đảm an toàn cho phương tiện qua lại.

Ông Thái Văn Thành, người dân ngụ ấp Hưng, cho biết cây cầu mới giúp việc vận chuyển nông sản và đưa đón con em đi học thuận tiện hơn.

"Cầu hoàn thành, người dân chúng tôi rất vui. Chở nông sản hay tụi nhỏ đạp xe đi học cũng an toàn và dễ dàng, chúng tôi yên tâm, đỡ tốn thời gian đưa đón con", ông Thành chia sẻ.

Hành trình xây dựng 20 "nhịp cầu yêu thương"

Syngenta Việt Nam khởi xướng chương trình "Nhịp cầu yêu thương" từ năm 2022. Đến nay, chương trình đã xây dựng và đưa vào sử dụng 20 cây cầu tại các địa phương, với tổng kinh phí 3,3 tỉ đồng.

Năm 2026, VFC tham gia đồng hành, cùng triển khai kế hoạch xây dựng 6 cây cầu tại ba tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh. Trong đó, 4 công trình tại xã Cái Ngang, xã Long Hồ (Vĩnh Long), xã Hậu Thạnh (Tây Ninh) và xã Long Định (Đồng Tháp) đã hoàn thành; hai công trình tại xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp) và xã Khánh Hưng (Tây Ninh) đang được triển khai.

Người dân đi lại trên cầu Kênh Trại Vịt vào ngày khánh thành - Ảnh: PHẠM DIỄM

Sự đồng hành giữa hai doanh nghiệp đã mở rộng hợp tác chiến lược từ hoạt động kinh doanh sang những đóng góp cụ thể cho cộng đồng.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết bên cạnh hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ thuật và giải pháp canh tác, doanh nghiệp muốn tham gia giải quyết những khó khăn trong đời sống và sản xuất của người dân nông thôn. Các công trình được lựa chọn trên cơ sở đề xuất từ địa phương và nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Tại buổi khánh thành cầu Kênh Trại Vịt, Syngenta và VFC cũng dành tặng 40 phần quà cho bà con và học sinh địa phương - Ảnh: PHẠM DIỄM

Thông tin về chương trình công tác xã hội này, Ông Đào Xuân Trọng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC), cho biết việc tham gia "Nhịp cầu yêu thương" vì đây là một chương trình có mục tiêu cụ thể và kết quả thực tế ngay tại địa phương. Bên cạnh việc là đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh, VFC mong muốn cùng Syngenta đóng góp nguồn lực để những đề xuất thiết thực từ cộng đồng sớm trở thành công trình phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Long Định, nhận định việc hoàn thành cầu mới này, không chỉ giải quyết một khó khăn trước mắt mà còn giúp kết nối đồng bộ hơn với hệ thống đường giao thông nông thôn của xã. Địa phương đánh giá cao sự phối hợp của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong việc triển khai công trình xuất phát từ nhu cầu của người dân.

Hai đơn vị cùng đồng hành xây những nhịp cầu yêu thương

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Syngenta - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm Ngành Nông dược và Hạt giống. Với sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và gìn giữ môi trường sống, mục tiêu của Syngenta là cải thiện sự bền vững, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông sản với các giải pháp công nghệ sáng tạo mang tầm thế giới.

Syngenta đang làm việc tại hơn 100 quốc gia, với kỳ vọng công nghệ của Syngenta giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) có hành trình hơn 50 năm phát triển, hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi: nông dược, khử trùng và kiểm soát dịch hại. Công ty cung cấp sản phẩm và giải pháp bảo vệ cây trồng, chuyển giao kỹ thuật canh tác; đồng thời góp phần bảo vệ chất lượng hàng hóa, nông sản xuất nhập khẩu và xây dựng môi trường sống an toàn. VFC thúc đẩy hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng.