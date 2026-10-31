Đồng Tháp đầu tư mở rộng quốc lộ 30 với hơn 1.455 tỉ đồng

Dự án mở rộng quốc lộ 30 chiều dài gần 26km - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Việc đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 30 là nhiệm vụ chiến lược cấp thiết nhằm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó khơi thông điểm nghẽn hạ tầng giao thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bứt phá.

Dự án đóng vai trò là trục xương sống kết nối không gian phát triển liên hoàn giữa khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây (Mỹ Tho, Cái Bè, An Hữu) với vùng kinh tế động lực của tỉnh Đồng Tháp trước đây (Cao Lãnh), hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp và logistics thống nhất.

Tuyến đường tạo thành hành lang vận tải liên hoàn gắn kết chặt chẽ các hành lang kinh tế chủ đạo dọc sông Tiền, nội địa Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới với hệ thống cao tốc quốc gia (TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu), Quốc lộ 1 cùng hoạt động thương mại xuyên biên giới qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Việc hoàn thiện đồng bộ Quốc lộ 30 sẽ mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và quốc phòng - an ninh, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Tháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên.

Dự án có điểm đầu giao đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Thanh Hưng; điểm cuối tại nút giao An Bình, phường Mỹ Trà.

Tổng chiều dài tuyến đường thiết kế khoảng 25,88 km, theo đó nâng cấp tuyến đường hiện hữu (mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 7 m) đạt đường cấp 3 đồng bằng với quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m; xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đông dân cư và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 1.455 tỉ đồng từ vốn Ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm.