Ông Lê Hà Luân làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Kết quả, ông Lê Hà Luân nhận được 76/80 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 94,1% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Sau đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Lê Hà Luân giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hà Luân, sinh năm 1978, quê quán xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp), trình độ thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành công trình trên đất yếu, kỹ sư xây dựng chuyên ngành công trình.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI đối với ông Tô Hoàng Cương. Lý do ông Cương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ.

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp còn xem xét hai dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó có nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh và nghị quyết thông qua đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, việc kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhằm tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.