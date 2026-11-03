Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ông Lê Hà Luân làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Ngày 3-11, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, đã bầu ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng Tháp bầu ông Lê Hà Luân làm Phó chủ tịch UBND tỉnh năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Hà Luân được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Kết quả, ông Lê Hà Luân nhận được 76/80 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 94,1% so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Sau đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Lê Hà Luân giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hà Luân, sinh năm 1978, quê quán xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp), trình độ thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành công trình trên đất yếu, kỹ sư xây dựng chuyên ngành công trình.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI đối với ông Tô Hoàng Cương. Lý do ông Cương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ.

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp còn xem xét hai dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó có nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh và nghị quyết thông qua đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp bầu ông Lê Hà Luân làm Phó chủ tịch UBND tỉnh năm 2026 - Ảnh 2.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, việc kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhằm tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Đồng Tháp bầu ông Lê Hà Luân làm Phó chủ tịch UBND tỉnh năm 2026 - Ảnh 3.Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp làm bí thư Thành ủy Sa Đéc

Sáng 26-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Phước Thiện - phó chủ tịch UBND tỉnh - tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc và giữ chức vụ bí thư nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: UBND tỉnh Đồng Tháp Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hà Luân tỉnh Đồng Tháp

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất