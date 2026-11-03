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Đồng Tháp đầu tư dự án đường bộ ven biển hơn 5.511 tỉ đồng

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Tuyến đường dài khoảng 23,6km, kết nối khu vực Gò Công với Tân Phú Đông, có điểm nhấn là cầu dây văng Bến Chùa vượt nhánh sông Cửa Tiểu. Dự án dự kiến khởi công vào cuối quý 1-2027.

Đồng Tháp phê duyệt tuyến đường bộ ven biển hơn 5.511 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Đồng Tháp có chiều dài hơn 23km - Ảnh: M.T.

Theo quyết định, dự án có chiều dài khoảng 23,6km, điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Tiền tại xã Tân Phú Đông. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 87,847ha.

Dự án thuộc nhóm A, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h. Trong giai đoạn 1, tuyến có nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Theo quy hoạch hoàn thiện, nền đường sẽ được mở rộng lên 20,5m, mặt đường rộng 19,5m, đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trên tuyến dự kiến bố trí 6 nút giao cùng mức và một nút giao khác mức liên thông.

Điểm nhấn đáng chú ý của dự án là cầu Bến Chùa vượt nhánh sông Cửa Tiểu. Công trình được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng kết hợp các nhịp cầu dẫn, với mặt cắt ngang phần cầu rộng khoảng 17m.

Ngoài cầu Bến Chùa, dự án còn xây dựng 4 cầu khác trên tuyến gồm cầu Hội Đồng Huyền, cầu Cần Lộc, cầu Trần Văn Dõng và cầu Champeaux. Các công trình này được thiết kế nhằm bảo đảm kết nối giao thông trên toàn tuyến, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là 5.511 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 4.136 tỉ đồng, tương đương 170 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 6 năm.

Đáng chú ý, toàn bộ dự án tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư hơn 7.095 tỉ đồng, được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Đồng Tháp phê duyệt tuyến đường bộ ven biển hơn 5.511 tỉ đồng - Ảnh 3.

Tuyến đường bộ ven biển nhằm tăng cường kết nối hành lang ven biển của tỉnh với các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển nhằm tăng cường kết nối hành lang ven biển của tỉnh với các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM. Qua đó, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, đô thị, du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, tuyến đường có thể kết hợp với đê biển Gò Công để bố trí lại dân cư ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng ở khu vực ven biển phía đông Đồng Tháp, tăng khả năng kết nối liên vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của địa phương.

Đồng Tháp phê duyệt tuyến đường bộ ven biển hơn 5.511 tỉ đồng - Ảnh 4.Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt do thi công đường ven biển

Hàng trăm hộ dân ở phường Thuận An (TP Huế) phản ánh nhà nứt nẻ do thi công dự án tuyến đường bộ ven biển, mong sớm được bồi thường để sửa chữa.

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MẬU TRƯỜNG
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    Chủ đề: ĐƯỜNG BỘ VEN BIÊN UBND tỉnh Đồng Tháp quy hoạch Gò Công sông Cửa Tiểu

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