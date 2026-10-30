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Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt do thi công đường ven biển

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Hàng trăm hộ dân ở phường Thuận An (TP Huế) phản ánh nhà nứt nẻ do thi công dự án tuyến đường bộ ven biển, mong sớm được bồi thường để sửa chữa.

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt khi thi công đường ven biển - Ảnh 1.

Người dân phản ánh tình trạng nhà bị nứt, vữa rơi do thi công đường ven biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều hộ dân ở các tổ dân phố như Hải Tiến, Hải Bình (phường Thuận An) phản ánh tình trạng nhà nứt do thi công dự án tuyến đường bộ ven biển, khiến họ lo lắng về an toàn trong mùa mưa bão.

Tường nứt, vữa rơi, người dân phải trám tạm

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại tổ dân phố Hải Tiến, hàng chục nhà dân nằm bên tuyến đường ven biển xuất hiện các vết nứt. Nhiều vết nứt ăn sâu, tạo thành khe hở trên tường; một số mảng tường đã rơi vỡ.

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt khi thi công đường ven biển - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Kim Liên lo lắng khi căn nhà xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc - Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Huỳnh Thị Kim Liên (ngụ số 2/236 đường Hoàng Sa) cho biết phần lớn các vết nứt mới xuất hiện gần đây, trùng với thời gian thi công tuyến đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An.

Bà kể khi xe chở vật liệu chạy trên đường Hoàng Sa và các phương tiện tham gia thi công tuyến đường ven biển, "căn nhà rung mạnh, chén bát trong nhà kêu leng keng".

Cách đó không xa, bà Trần Thị Tỵ (ngụ số 8/236 đường Hoàng Sa) cho biết gia đình phải dùng xi măng trám tạm những chỗ hư hỏng, nhưng vẫn không dám sinh hoạt tại khu vực tường bị nứt nặng.

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt khi thi công đường ven biển - Ảnh 3.

Tường nhà bà Tỵ bị nứt ngang, tạo thành khe hở - Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Tỵ kể cháu bà từng bị vữa xi măng rơi trúng người khi đang vui chơi. Sự việc khiến gia đình càng bất an về mức độ an toàn của căn nhà, nhất là trong mùa mưa bão.

Các hộ dân cho rằng tình trạng nhà cửa nứt nẻ, hư hỏng do ảnh hưởng từ hoạt động của phương tiện, máy móc thi công dự án đường ven biển. 

Người dân đã phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết việc bồi thường, sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống.

129 hộ đã được giám định, khoảng 40 hộ còn chờ

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (nhà thầu thi công) cho biết công ty đã nắm được thông tin, đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm giám định tình trạng hư hỏng nhà dân tại khu vực trên.

Ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An - cho biết phường đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nhà cửa xuất hiện các vết nứt trong quá trình thi công dự án đường ven biển.

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt khi thi công đường ven biển - Ảnh 4.

Gia đình bà Tỵ phải dùng xi măng trám tạm những chỗ hư hỏng - Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thông báo để người dân kê khai thiệt hại. Danh sách các hộ được lập, gửi đơn vị thi công để phối hợp giải quyết.

Theo ông Phong, đơn vị thi công cùng đơn vị bảo hiểm đã đến khảo sát. Đến nay, 129 hộ dân đã được giám định tình trạng hư hỏng nhà cửa; khoảng 40 hộ còn lại dự kiến được giám định trong tuần tới.

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt khi thi công đường ven biển - Ảnh 5.

Nhiều người dân tại đường Hoàng Sa phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ - Ảnh: NGUYỄN DO

Người đứng đầu chính quyền phường Thuận An cho biết qua các buổi làm việc, địa phương và các cơ quan đã thống nhất hướng giải quyết. Sau khi hoàn tất giám định, các trường hợp được xác định bị thiệt hại sẽ được bồi thường.

Tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng chiều dài gần 7,8km, tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, đã thông xe kỹ thuật ngày 30-4-2026.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố).

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP 479 Hòa Bình.

Gần 170 hộ dân ở Huế phản ánh nhà nứt khi thi công đường ven biển - Ảnh 6.Sạt lở bờ kè sông Hồng khiến tường nhà nứt toác, 11 hộ dân di dời khẩn cấp

Bờ kè đê tả sông Thao (sông Hồng) đoạn qua phường Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở khiến nền đất sụt lún sâu, tường nhà nứt toác, 11 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

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NGUYỄN DO
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    Chủ đề: thi công nhà nứt cầu vượt thuận an TP Huế đường ven biển

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