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Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Hơn 52km quốc lộ 49 lên A Lưới có 71 khúc cua gấp, khuất tầm nhìn, TP Huế đã lên phương án xử lý trong 3 năm tới.

Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp - Ảnh 2.

Quốc lộ 49 kết nối các xã miền núi A Lưới với trung tâm thành phố - Ảnh: NGUYỄN DO

Trên đoạn quốc lộ 49 từ Km25+100 đến Km77+700, dài hơn 52km, có 71 điểm đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý. Mặt đường nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 5,5m. Sở Xây dựng TP Huế dự kiến chia thành 12 đoạn để xử lý dần từ năm 2027 đến 2030 với kinh phí khoảng 110 tỉ đồng.

Nín thở qua những khúc cua   

Rời vùng đồng bằng, quốc lộ 49 bắt đầu ngược lên miền núi A Lưới. Đường hẹp dần, đèo dốc nối nhau, những khúc cua gấp liên tiếp hiện ra rồi lại khuất sau sườn núi.

Trên đoạn từ Km25+100 đến Km77+700, dài khoảng 52km, Sở Xây dựng TP Huế thống kê 71 điểm đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, tổng chiều dài khoảng 6km.

Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp - Ảnh 3.

Quốc lộ 49 đi qua nhiều đèo dốc - Ảnh: NGUYỄN DO

Mặt đường nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 5,5m, mỗi lần xe tải lớn, đặc biệt là các xe sơ mi rơ moóc chở than từ cửa khẩu về cảng biển vào cua là một lần người đi đường phải nín thở.

Trong thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông và mất an toàn giao thông khiến người dân nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng.

Ông Lê Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 - cho biết lượng phương tiện qua tuyến mỗi ngày rất nhiều trong khi hạ tầng chưa thực sự bảo đảm.

"Đa phần tuyến đường dốc cao, nhiều khúc cua che khuất tầm nhìn, mặt đường nhỏ hẹp. Mùa mưa bão thường sạt lở, dễ bị chia cắt", ông Hiếu nói.

Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp - Ảnh 4.

Lan can tại một khúc cua bị hư hỏng sau vụ tai nạn giao thông gần đây - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Hiếu, thời gian qua trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Địa phương đề nghị các cấp, các ngành nâng cấp, mở rộng tuyến đường, xử lý các điểm đen thường gây tai nạn và khắc phục mặt đường một số đoạn đang hư hỏng.

Vì sao đề xuất chia làm 12 đoạn để xử lý?

Sở Xây dựng cho biết nếu thi công đồng loạt 71 điểm, nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng là rất lớn, thậm chí có thể cô lập giao thông trên tuyến vào mùa mưa, do mặt đường hẹp và nhiều đèo dốc.

Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp - Ảnh 5.

Nhiều đoạn đường uốn lượn, một bên là núi cao, một bên là vực sâu - Ảnh: NGUYỄN DO

Vì vậy, Sở đề xuất chia các vị trí cần xử lý thành 12 đoạn, ưu tiên những đoạn có mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc xử lý dự kiến thực hiện theo từng năm trong giai đoạn 2027-2030.

Riêng năm 2027, Sở đề xuất bố trí khoảng 38,5 tỉ đồng để sửa chữa hư hỏng mặt đường, mở rộng bụng đường cong hai đoạn Km48+600 - Km51+400 và Km74+000 - Km77+000, gồm 20 điểm cong.

Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp - Ảnh 6.

Nhiều khúc cua gấp, khuất tầm nhìn - Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Sở Xây dựng, trong thời gian chờ vốn, đơn vị đã chỉ đạo xử lý tạm thời bằng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ hằng năm: bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu, biển cảnh báo nguy hiểm; sơn kẻ gờ giảm tốc; phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn.

Xe sơ mi rơ moóc bị giới hạn tốc độ tối đa 40km/h tại các đoạn đèo dốc, đường cong khuất tầm nhìn. Loại xe này cùng xe kéo rơ moóc chỉ được lưu thông một chiều từ đường Hồ Chí Minh về quốc lộ 1, nhánh đường tránh Huế, trong khung giờ 19h đến 5h sáng hôm sau.

Sở cũng yêu cầu đơn vị bảo trì tăng cường tuần kiểm và phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, xử lý vi phạm an toàn giao thông.

Lên phương án xử lý đoạn đường hơn 52km ngang lưng núi với 71 khúc cua gấp - Ảnh 7.

Một bên là ta luy dương cao vút, một bên là vực sâu - Ảnh: NGUYỄN DO

Dải đường lưng chừng núi Huế, hơn 52km có 71 khúc cua gấp - Ảnh 7.Huế: Xe đầu kéo lao khỏi đường, tài xế tử vong ở đèo Kim Quy

Tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 49, đoạn qua đèo Kim Quy (xã Bình Điền, TP Huế) khiến tài xế xe đầu kéo tử vong tại chỗ.

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NGUYỄN DO
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    Chủ đề: khúc cua xử lý 71 khúc cua An toàn giao thông TP Huế Quốc lộ 49

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