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Bị phạt 300 triệu đồng, nhà thầu đường nối cầu qua sông Hương vẫn chậm

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Hoàng - nhánh đường nối vào cầu vượt cùng tên bắc qua sông Hương - cảnh báo sẽ xử phạt và làm thủ tục chấm dứt hợp đồng nếu không bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Bị phạt 300 triệu đồng, nhà thầu đường nối cầu qua sông Hương vẫn chậm - Ảnh 1.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng nối với cây cầu cùng tên bắc qua sông Hương - Ảnh: NGUYỄN DO

Những ngày qua, thời tiết tại TP Huế nắng ráo, thuận lợi cho thi công các dự án xây lắp. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại công trường đường Nguyễn Hoàng - nối với cây cầu cùng tên bắc qua sông Hương - hoạt động thi công chưa mấy nhộn nhịp.

Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp TP Huế (chủ đầu tư) cho biết vừa có văn bản nhắc nhở liên danh gồm 2 công ty về tiến độ thi công tuyến đường nói trên.

Cảnh báo làm thủ tục chấm dứt hợp đồng

Theo chủ đầu tư, tính đến ngày 19-10, Công ty cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi chậm 25 ngày ở hạng mục thi công phía trái tuyến cầu An Ninh Hạ. Công tác lao lắp dầm phía phải tuyến và đổ bê tông vỉa hè đều chậm 15 ngày.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận chậm 17 ngày ở hạng mục thi công lớp móng cấp phối đá dăm. Việc chậm thi công lớp móng này ảnh hưởng đến các công việc tiếp theo.

Bị phạt 300 triệu đồng, nhà thầu đường nối cầu qua sông Hương vẫn chậm - Ảnh 2.

Hoạt động thi công chưa mấy nhộn nhịp dù công trình đã quá thời hạn hoàn thành theo kế hoạch ban đầu - Ảnh: NGUYỄN DO

Chủ đầu tư yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Nếu đến ngày 30-10 các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết về tiến độ các hạng mục, chủ đầu tư sẽ xử phạt, đồng thời tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng.

Về tiến độ dự án, một cán bộ ban quản lý dự án cho biết những ngày qua, các nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu xây dựng tại địa phương khan hiếm, đặc biệt là cấp phối đá dăm. Các nhà thầu chỉ mua được vật liệu với khối lượng nhỏ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đã bị phạt 300 triệu đồng

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi bị phạt 100 triệu đồng vào tháng 2-2026 do vi phạm về bố trí nhân sự, huy động máy móc, thiết bị đến công trường. 

Đến tháng 8-2026, doanh nghiệp này tiếp tục bị phạt 100 triệu đồng do chậm so với tiến độ thi công chi tiết.

Cũng trong tháng 8-2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận bị phạt 100 triệu đồng vì chậm tiến độ thi công. Tổng số tiền phạt hai nhà thầu là 300 triệu đồng.

Chủ đầu tư đánh giá nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều hạng mục chậm tiến độ là năng lực tài chính của hai nhà thầu còn yếu, chưa huy động đủ vật tư, nhân công theo cam kết.

Bên cạnh đó, dự án còn gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng không đồng bộ, đến tháng 7-2026 mới được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Việc di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, điều chỉnh thiết kế và biến động giá vật liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo báo cáo tiến độ, tính đến tháng 9-2026, giá trị thực hiện lũy kế của gói thầu xây lắp đạt khoảng 45,7 tỉ đồng, tương đương 45,1% giá trị hợp đồng.

Bị phạt 300 triệu đồng, nhà thầu đường nối cầu qua sông Hương vẫn chậm - Ảnh 4.

Đường Nguyễn Hoàng được đầu tư hơn 100 tỉ đồng - Ảnh: THẾ NGHĨA

Đường Nguyễn Hoàng dài hơn 1km, rộng 43m với 6 làn xe, kéo dài từ nút giao với đường Lý Nam Đế đến nút giao với đường Kim Long tại vòng xuyến cầu Nguyễn Hoàng.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối giao thông, giảm áp lực lên các cây cầu ở trung tâm thành phố.

Công trình khởi công ngày 15-1-2026, có thời hạn hoàn thành theo kế hoạch ban đầu là ngày 15-10-2026.

Hiện công tác lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu An Ninh Hạ dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11; các hạng mục chiếu sáng, mặt đường, vỉa hè, cây xanh và an toàn giao thông dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Bị phạt 300 triệu đồng, nhà thầu đường nối cầu qua sông Hương vẫn chậm - Ảnh 5.Hàng quán tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại lối xuống vịnh đẹp thế giới Lăng Cô

Nhiều hàng quán ven biển xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) đang tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm, trả lại lối xuống biển và không gian đi lại cho người dân, du khách.

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NGUYỄN DO
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    Chủ đề: sông Hương, chậm tiến độ Tp Huế đường Nguyễn Hoàng xử phạt

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