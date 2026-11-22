Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu tại 4 phường của TP Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Ngày 22-11, tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị TP Cần Thơ, các xã, phường phải lấy dân làm gốc trong mọi công việc. Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, thành phố cần tăng tốc phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, không để việc nào chậm vì thủ tục hay vì né tránh trách nhiệm.

Tập trung hoàn thành các công trình giao thông, logistics trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng Cần Thơ có chợ nổi, miệt vườn, bến Ninh Kiều và rất nhiều hệ thống văn hóa khác và nếp sống trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Giữ được những giá trị ấy giữa tốc độ đô thị hóa là việc cần phải làm ngay bằng quy hoạch, bằng không gian sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa cơ sở.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: CA LINH

Cùng với đó, thành phố quan tâm hơn nữa đến văn hóa Khmer. Cộng đồng đồng bào Khmer là một bộ phận quan trọng của thành phố với kho tàng văn hóa đặc sắc từ ngôi chùa, phum, sóc đến lễ hội truyền thống.

"Đại đoàn kết không phải là điều gì quá xa xôi, đó là khi nhà này có việc thì nhà kia sang giúp. Khi cả ấp, cả khu dân cư cùng góp sức làm một con đường, khi người dân tin và đồng hành với chính quyền", Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.