Trụ sở phường Tân An ở TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 21-11, thông tin từ Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết UBND thành phố vừa có quyết định giao số lượng phó chủ tịch UBND xã, phường.

Theo quyết định này, 103 xã, phường của thành phố được giao 257 phó chủ tịch UBND. Trong đó có 52 xã, phường là đơn vị hành chính cấp xã loại 1 có 3 phó chủ tịch (hiện tại có 2 phó chủ tịch), gồm: phường Tân An, Ninh Kiều, An Bình, Cái Khế, Hưng Phú, Bình Thủy… và các xã Thạnh Hòa, Châu Thành, An Lạc Thôn, Trần Đề…

Các xã, phường còn lại có 2 phó chủ tịch UBND, riêng xã Phong Nẫm chỉ có 1 phó chủ tịch.

Theo Sở Nội vụ việc giao số lượng phó chủ tịch UBND xã, phường không làm tăng biên chế, số lượng vẫn trong số biên chế hiện có.

Xã, phường sẽ làm quy trình công tác nhân sự, giới thiệu tại chỗ nếu có nguồn, trường hợp không có nguồn sẽ điều động, luân chuyển. Tuy nhiên hiện nay tạm ngưng việc luân chuyển do các đơn vị đang tập trung hoàn thiện danh mục mô tả vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch biên chế 2027.

Hiện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố đang rà soát đội ngũ lãnh đạo cấp phòng (hoặc có quy hoạch chức danh trưởng phòng thuộc sở hoặc tương đương trở lên hoặc đã từng kinh qua chức vụ trưởng phòng thuộc sở nhưng do sắp xếp tổ chức bộ máy được phân công giữ chức vụ phó trưởng phòng) thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời lựa chọn, đề xuất nhân sự có năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có nguyện vọng đến công tác tại cấp xã.