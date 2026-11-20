Nhìn từ trên cao, mái kho giấy sau vụ hỏa hoạn bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh: CA LINH

Liên quan đến vụ cháy tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ, đến chiều 20-11, công tác chữa cháy đang được lực lượng chức năng ở Cần Thơ triển khai tích cực.

Nhìn từ trên cao, mái kho giấy sau vụ hỏa hoạn bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều khu vực sập xuống, cong vênh và cuộn lại thành từng lớp.

Nhiều vị trí mái bị thủng, để lộ hệ thống khung thép bên dưới đã biến dạng, trơ trọi giữa đống đổ nát.

Tại khu vực kho, nhiều vật liệu bên trong bị cháy đen, chất thành từng đống lớn. Khói vẫn bốc lên từ một số vị trí.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được bố trí dọc khu vực nhà kho, vòi rồng kéo dài từ các xe vào bên trong để phun nước làm mát, dập tắt những điểm cháy còn sót lại.

Sáng cùng ngày, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đã có thông cáo báo chí về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 19-11, tại khu vực kho nguyên liệu của nhà máy, có diện tích khoảng 20.000 m² và sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu, đã phát sinh sự cố cháy .

Công tác dập lửa vẫn đang được thực hiện - Ảnh: CA LINH

Ngay khi phát hiện sự việc, công ty đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp ứng phó và ngăn cháy lan tại khu vực xảy ra sự cố .

Đến khoảng 9h ngày 20-11, các biện pháp ứng phó bước đầu đã phát huy hiệu quả, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, phạm vi ảnh hưởng được hạn chế và không để cháy lan sang các khu vực kho xưởng lân cận .

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp triển khai công tác chữa cháy và xử lý các công việc còn lại tại hiện trường .

Theo thông tin ghi nhận đến thời điểm phát hành thông cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người . Đối với thiệt hại về tài sản, công ty đang tiến hành kiểm tra, thống kê và đánh giá để xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng thực tế .

Nhiều vật liệu bên trong bị cháy đen, chất thành từng đống lớn - Ảnh: CA LINH