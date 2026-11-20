Ông Trương Cảnh Tuyên (giữa), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa - Ảnh: ANH HUY

Liên quan đến vụ cháy tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ, ngày 20-11, ông Phạm Mạnh Phương, Chủ tịch UBND xã Châu Thành, cho hay lực lượng chức năng đang tích cực chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, địa phương sẽ có báo cáo cụ thể về thiệt hại.

Ghi nhận tại hiện trường, đến 8h30 cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Công an TP Cần Thơ vẫn tích cực chữa cháy do lửa vẫn còn âm ỉ.

Lực lượng chức năng đã ngăn được ngọn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Đồng thời, hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa, không cho người ngoài tiếp cận.

Khoảng 5h30 cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để kiểm tra tình hình, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 19-11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.

Đến khoảng 8h30 sáng nay, lửa vẫn còn cháy âm ỉ - Ảnh: CA LINH

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu, vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m2.

Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Một khu vực đã được dập tắt đám cháy - Ảnh: CA LINH