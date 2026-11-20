Lực lượng chức năng chữa cháy trong đêm - Ảnh: CA LINH

Đến khoảng 6h ngày 20-11, vụ cháy tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 19-11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m2.

Cháy lớn trong đêm tại Nhà máy giấy Lee & Man - Ảnh: ANH HUY

Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Trong đó, khu vực xảy ra cháy đang chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ chiến sĩ phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Bước đầu, lực lượng chữa cháy đã ngăn được ngọn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Hiện công tác chữa cháy vẫn đang diễn ra.

Cán bộ chiến sĩ dập tắt đám cháy trong sáng nay - Ảnh: CA LINH