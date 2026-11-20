Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2013, đờn ca tài tử Nam Bộ là niềm tự hào của văn hóa phương Nam. Qua đó mở ra tiềm năng phát triển những sản phẩm du lịch giàu bản sắc văn hóa miệt sông nước - Ảnh: THÚY LINH

Dự án khởi nghiệp sáng tạo Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tại TP Cần Thơ của nhóm bạn Cao Thanh Tôn, Bùi Thanh Sang, Đinh Hoàng Minh và Võ Lâm Hải Đoàn đã đoạt giải nhì tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên TP Cần Thơ vào tháng 10-2026.

Dự án được lên ý tưởng và thực hiện trong 2 tháng, với sự hướng dẫn của ThS Nguyễn Thị Thúy Linh và ThS Vương Phú Tín - Đoàn Trường cao đẳng Cần Thơ (phường Tân An, TP Cần Thơ).

Đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành một phần hồn cốt văn hóa của người Nam Bộ. Thế nhưng với du khách quốc tế, việc thưởng thức loại hình nghệ thuật này đôi khi chỉ dừng lại ở cảm nhận âm thanh.

ThS Nguyễn Thị Thúy Linh - giảng viên hướng dẫn dự án - nhận thấy sự khác biệt ngôn ngữ cũng là một rào cản làm cho du khách quốc tế đôi khi khó có thể hiểu hết ý nghĩa lời ca, câu chuyện văn hóa ẩn đằng sau mỗi giai điệu cũng như nét độc đáo của từng loại nhạc cụ.

"Từ thực tế đó, nhóm tác giả lên ý tưởng cho dự án phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, cụ thể hóa bằng tour trải nghiệm Xuôi dòng Hậu Giang - Một đêm làm tài tử".

Điểm nhấn của dự án là ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để thu hẹp khoảng cách giữa di sản với du khách quốc tế.

Theo đó tại các điểm biểu diễn, du khách có thể quét mã QR để tiếp cận thông tin đa phương tiện về lịch sử đờn ca tài tử, nguồn gốc các bài bản, nghệ nhân và nhạc cụ truyền thống.

Hệ thống Audio Guide đa ngôn ngữ bằng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật... có thể hỗ trợ du khách đọc hoặc nghe thuyết minh về ý nghĩa lời ca, trước khi thưởng thức tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử từ các nghệ nhân.

Từ những buổi biểu diễn truyền thống, đờn ca tài tử đã và đang mở ra nhiều cơ hội kết nối với du lịch trong việc quảng bá, đưa loại hình nghệ thuật đặc sắc này đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước - Ảnh: LAN NGỌC

Đặc biệt, nhóm đã và đang nghiên cứu hướng đến việc ứng dụng AI vào dịch thuật và chuyển tải nội dung câu chuyện văn hóa Nam Bộ một cách trực quan và dễ hiểu.

Điều này cũng là một gợi ý thú vị dành cho du khách người nước ngoài, thay vì phụ thuộc vào các hướng dẫn viên phiên dịch, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin bằng ngôn ngữ của quốc gia mình.

Chẳng hạn, du khách có thể vừa nghe bài Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, vừa theo dõi thuyết minh lời ca, hoàn cảnh ra đời, tình nghĩa vợ chồng, nỗi nhớ thương và đời sống tinh thần của người Nam Bộ trong bài Dạ cổ hoài lang...

Thậm chí họ có thể đặt câu hỏi trực tiếp với AI như: Vì sao bài hát có tên Dạ cổ hoài lang? Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao bài ca này có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Nam Bộ?

Những nội dung đó sẽ được "mã hóa" bằng nhiều ngôn ngữ, kết hợp âm thanh, hình ảnh và tương tác hỏi đáp, giúp du khách không chỉ thưởng thức giai phẩm âm nhạc mà còn hiểu được câu chuyện văn hóa ẩn sau từng giai điệu.

Nhóm dự án cho biết thêm dự án này cũng giúp du khách trải nghiệm chơi nhạc cụ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Du khách có thể thử gảy đàn kìm, đàn tranh, tập ca một câu vọng cổ hoặc tham gia các trò chơi tìm hiểu về đờn ca tài tử…

Nhóm dự án đặt kỳ vọng những chiến lược của dự án sẽ hướng đến tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng ứng dụng công nghệ số từ góc nhìn của người trẻ miền Tây cho thành phố Cần Thơ, cũng như tạo thêm cơ hội sinh kế cho nghệ nhân và người dân địa phương.