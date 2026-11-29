Các bị can bị bắt trong vụ lừa bán suất mua nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Đinh Lê Hồng Quế (39 tuổi, ngụ phường Phước Long) cùng 36 đồng phạm thực hiện.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định các bị can đã giả danh Công ty cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM) để rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỉ đồng của hơn 600 bị hại.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Bị lừa bởi lời hứa "không mua được sẽ trả lại tiền"

Là 1 trong 121 bị hại đã làm việc với Cơ quan điều tra, ông V. (42 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) nói ông biết đến dự án trên thông qua mạng xã hội.

Quá trình tìm hiểu, ông được bị can Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư bất động sản Brothers Land) tư vấn về việc mua nhà tại dự án.

"Suốt quá trình tư vấn, ông Sơn đảm bảo nếu tôi đồng ý nộp tiền mua suất thì sẽ chắc chắn mua được nhà. Sơn cũng yêu cầu tôi nộp những giấy tờ để chứng minh có đủ điều kiện để mua được nhà ở xã hội.

Sau đó, tôi 2 lần đóng tiền đăng ký suất mua nhà với số tiền tổng cộng 415 triệu đồng, cả 2 lần này đóng tiền mặt ở công ty ở phường Phước Long và không có phiếu thu mà chỉ xác nhận qua tin nhắn Zalo", ông V. kể.

Tin nhắn bị can Nguyễn Văn Sơn cam kết với ông V. nếu không mua được nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt thì sẽ trả lại 100% số tiền - Ảnh: C.A.

Ông V. giải thích sở dĩ chấp nhận "xuống tiền" là bởi Sơn khẳng định sẽ mua được nhà ở xã hội, nếu không sẽ hoàn trả tiền.

Trong quá trình đóng tiền, ông V. liên tục hỏi về tiến độ dự án cũng như thời điểm ký hợp đồng mua bán. Khi đó, phía Công ty Brothers Land hứa hẹn sẽ có 2 đợt bàn giao nhà vào tháng 8 và tháng 11-2026.

"Số tiền tôi đóng là tiền cả gia đình gom góp để mua nhà. Tôi chỉ mong cơ quan công an điều tra, giúp tôi lấy lại số tiền đã nộp cho ông Sơn", ông V. nói.

Tin lời hứa "suất ngoại giao", vay ngân hàng 500 triệu đồng

Bà N, vay ngân hàng 500 triệu đồng để mua suất và bị lừa - Ảnh: C.A.

Trong khi đó, một bị hại khác là bà N. cho biết ước mơ mua căn nhà ở xã hội là để dành cho con bà có nơi ở ổn định.

Với vợ chồng bà, đó là mong mỏi vun vén cho tương lai của con, từ đó bà đã tìm hiểu và được bị can Lê Hoàng Hiệp (53 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) tiếp cận, giới thiệu có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", có giúp bà đăng ký mua nhà ở dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt.

"Hiệp nói tôi đóng 500 triệu đồng để mua suất nội bộ, sau khi đóng tiền sẽ được gọi lên bốc thăm. Hiệp nói bốc thăm thì chắc chắn sẽ có căn hộ.

Số tiền 500 triệu đồng này là tiền gia đình tôi vay ngân hàng chính sách. Lúc đó, tôi nghĩ nếu cộng tiền mua suất với giá căn hộ của chủ đầu tư thì tổng số tiền cũng chỉ bằng khoảng một nửa giá một căn hộ thương mại ở những khu vực xung quanh.

Số tiền này cũng tương đương khoản tiền gia đình phải bỏ ra để thuê căn hộ cho con ở hằng tháng. Nhưng nếu mua được thì sau này căn hộ sẽ là tài sản của mình, coi như trả dần rồi có nhà. Còn để hai vợ chồng có sẵn 5-7 tỉ đồng mua nhà thì thực sự không có khả năng", bà N. giải thích lý do tin tưởng và đưa tiền cho các bị can.

Bà N. cũng thừa nhận chưa từng mua nhà ở xã hội, không nắm rõ trình tự, thủ tục đăng ký mua như thế nào. Vì vậy, bà nghĩ khoản tiền bỏ ra để mua "suất nội bộ" là chi phí cho một dịch vụ hỗ trợ mua mà không hay biết mình đang bị lừa.

Nhóm bị can Đinh Lê Hồng Quế giả danh chủ đầu tư, làm giả hợp đồng mua bán - Ảnh: CA.

"Lúc Hiệp đưa hợp đồng thì có dấu giáp lai của chủ đầu tư. Rồi tôi đọc nội dung hợp đồng thì thấy đúng cái giá tiền của nhà nước công bố. Thực tế hợp đồng phía chủ đầu tư chưa ký và chưa đóng dấu, nhưng thấy giá tốt quá nên tôi kêu con tôi ký đại.

Sau khi đóng tiền một thời gian tôi cũng sốt ruột, nhưng mà cũng không biết hỏi ai. Cho đến khi thấy báo chí đăng thông tin thì mới vỡ lẽ…", bà N. ngao ngán nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Đinh Lê Hồng Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa (31 tuổi, quê Gia Lai) thành lập Công ty bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long. Sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án. Để người mua tin rằng mình được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này. Các nghi phạm đã chào mời người mua bằng những thông tin như có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án. Khi người mua tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 - 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là "phí mua suất", rồi chiếm đoạt số tiền này.