Một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, gần đây xuất hiện một số fanpage, hội nhóm tự xưng là đại diện chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối nhà ở xã hội, những trang này thường đăng tải thông tin dự án, giá bán, tiến độ… rất chuyên nghiệp, khiến người dân khó phân biệt thật - giả.

Ông Phan Việt Hoàng - Phó Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa - nhận định kẻ gian đang triệt để lợi dụng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội được mua giá gốc chủ đầu tư và cộng thêm những chiết khấu ưu đãi hấp dẫn của người mua, để tung ra các "suất ngoại giao" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lừa đảo đánh trúng vào hai "tử huyệt" của người mua: Giá rẻ hơn thị trường và sản phẩm độc quyền.

Theo ông Hoàng, kẻ xấu rao tin dự án đã "cháy hàng", chỉ còn vài suất ngoại giao dành riêng cho lãnh đạo hoặc đối tác lớn để ép người mua xuống tiền nhanh.

Đưa ra mức giá thấp hơn thị trường từ 10%-20% với điều kiện phải chung chi ngay một khoản tiền chênh lệch ngoài hợp đồng bằng tiền mặt, hoặc ký vào những hợp đồng hứa giúp mua "suất ngoại giao"…

Ông Hoàng khuyến cáo các hình thức tinh vi phổ biến như giả mạo nhân sự cấp cao, sử dụng danh nghĩa cán bộ ban quản lý dự án, người thân của lãnh đạo tỉnh/thành phố để hứa hẹn "suất nội bộ", sử dụng hợp đồng lách luật tinh vi để lừa khách hàng ký biên bản góp vốn, thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ, hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư mà không có điều khoản đền bù...

Để tránh rủi ro, người dân cần xác định mình có đủ điều kiện mua hay không và không tìm cách lách luật để mua bằng được.

Đồng thời tiếp cận cổng thông tin dịch vụ công hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan nhà nước để nhận tài liệu, cẩm nang hướng dẫn mua nhà ở xã hội. Lựa chọn dự án có pháp lý rõ ràng, tránh đưa tiền cho người khác để mua "suất ngoại giao", "suất nội bộ"... nhưng lại lừa đảo.

Ông Trần Quang Ngọc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - cho biết để thuận lợi cho người dân tiếp cận các thông tin về nhà ở xã hội, UBND tỉnh này đã ban hành cẩm nang hướng dẫn người dân.

Trong đó nêu rõ việc đăng ký, xét duyệt và phân phối nhà ở xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch; không làm phát sinh thủ tục ngoài quy định, cẩm nang cũng quy định rõ mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đồng thời đăng ký tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Người đăng ký phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp.

Đặc biệt, trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá số căn hộ dự kiến bán, chủ đầu tư phải tổ chức bốc thăm công khai dưới sự giám sát của Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cấp xã nơi có dự án.

Như vậy không có "con đường tắt" nào để sở hữu nhà ở xã hội ngoài việc đáp ứng đúng điều kiện và thực hiện đúng quy trình.

Lừa người mua bằng "suất ngoại giao", "suất nội bộ" Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố 37 người liên quan đường dây mạo danh Công ty Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) để lừa bán hơn 600 suất mua, chiếm đoạt trên 150 tỉ đồng của hơn 600 bị hại.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu. Các nghi phạm đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt trên 150 tỉ đồng của hơn 600 bị hại. Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã chào mời người mua bằng những thông tin như có "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án. Khi người mua tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 - 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là "phí mua suất", rồi chiếm đoạt số tiền này.