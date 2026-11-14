Star Wars 1977 trở lại rạp chiếu sau 50 năm

Star Wars (1997) sẽ trở lại màn ảnh rộng vào năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm phim ra mắt - Ảnh: Disney



Từ tháng 1-2027, Disney và Lucasfilm sẽ chính thức khởi động chuỗi sự kiện kéo dài suốt cả năm nhằm tôn vinh 50 năm ra đời của thương hiệu Star Wars (1977-2027).

Chương trình kết hợp giữa các tác phẩm điện ảnh, loạt phim truyền hình, triển lãm tương tác và các sản phẩm sưu tầm phiên bản giới hạn trên toàn cầu.

Loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm Star Wars

Khán giả trên toàn thế giới sẽ có cơ hội thưởng thức phiên bản phục chế của bộ phim Star Wars (1977) tại hàng nghìn rạp chiếu vào ngày 19-2-2027. Tác phẩm được phát hành dưới nhiều định dạng kỹ thuật số và phim, bao gồm IMAX 70mm, Digital IMAX, 4DX và D-BOX.

"Thật đặc biệt khi kỷ niệm 50 năm bằng việc đưa phiên bản gốc của Star Wars trở lại rạp, để khán giả có cơ hội trải nghiệm một phần lịch sử điện ảnh trên màn ảnh rộng" - Lynwen Brennan, đồng chủ tịch Lucasfilm, chia sẻ.

Bà bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng người hâm mộ Star Wars trên toàn thế giới.

Mark Hamill, Carrie Fisher và Harrison Ford trên phim trường Star Wars (1977) - Ảnh: IMDb

Trailer Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

Trong cuối tuần đầu tiên của tháng 4-2027, Disney Concerts sẽ đưa di sản âm nhạc của Star Wars lên sân khấu Hollywood Bowl thông qua chương trình Star Wars in Concert: The Skywalker Saga. Đây cũng là địa điểm diễn ra buổi hòa nhạc Star Wars đầu tiên vào tháng 11-1977.

Chương trình do Anthony Daniels, diễn viên thủ vai nhân vật C-3PO, dẫn dắt. Những màn trình diễn đặc biệt với các bản nhạc phim kinh điển của John Williams sẽ kết hợp hình ảnh và âm nhạc từ cả 9 phần thuộc loạt phim Skywalker Saga.

Sự kiện là dịp tôn vinh những câu chuyện, chủ đề và giai điệu đã truyền cảm hứng cho khán giả toàn cầu suốt 5 thập kỷ.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 4-4-2027, sự kiện Star Wars Celebration sẽ trở lại Trung tâm Hội nghị Los Angeles (Mỹ).

Chương trình đã bán hết vé, mang đến trải nghiệm dành cho người hâm mộ với các buổi tọa đàm quy mô lớn, hàng trăm gian hàng triển lãm, sản phẩm độc quyền và sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng.

Ra mắt bom tấn Star Wars: Starfighter

Vào ngày 4-5-2027, còn được biết đến với tên gọi Star Wars Day, Lucasfilm sẽ phát hành phim tài liệu mới mang tên The Hero Awakens của nhà làm phim danh tiếng R.J. Cutler, độc quyền trên nền tảng Disney+.

Tác phẩm tái hiện quá trình thực hiện Star Wars thông qua những thước phim và tư liệu âm thanh lưu trữ được ghi lại trong thời điểm tác phẩm lịch sử này ra đời vào năm 1977.

Dưới sự chỉ đạo của Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Starfighter sẽ có sự tham gia của Ryan Gosling trong vai chính - Ảnh: Geo News

Tiếp đó, ngày 28-5-2027, Star Wars: Starfighter sẽ chính thức ra mắt, với Ryan Gosling thủ vai Kade Auberon. Được quay bằng hệ thống máy quay đạt chứng nhận IMAX, phim sẽ phát hành dưới nhiều định dạng, trong đó có IMAX 70mm.

Tác phẩm mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong vũ trụ Star Wars, với câu chuyện, nhân vật và bối cảnh chưa từng xuất hiện trước đây.