Sân khấu Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 đang được thi công với điểm nhấn mô phỏng hình tượng rồng thời Lý - Ảnh: N.T



Chiều 17-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội có buổi gặp gỡ báo chí công bố thông tin Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 21 tới ngày 24-11, trọng tâm tại Vườn hoa vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Ban tổ chức nhờ báo chí thông tin chính thức tới người dân về đôi rồng thời Lý

Điểm nhấn thị giác đặc biệt của Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 diễn ra sáng 21-11 là sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại không gian trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Trong đó hình tượng đôi rồng được lựa chọn làm chủ thể tạo hình, lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý.

Tuy nhiên, bên cạnh sự yêu thích, cũng có một số ý kiến băn khoăn về tạo hình đôi rồng.

Đạo diễn Hoàng Công Cường "nhờ" báo chí truyền tải thông tin để nhân dân và du khách được rõ: "Tạo hình đôi rồng chầu nguyệt được lấy chính xác theo nguyên bản rồng thời Lý".

Đây chính là mẫu rồng đã từng được các nhà nghiên cứu, nhà lịch sử lựa chọn làm biểu tượng chính thức trong Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2010).

Toàn bộ các chi tiết từ đầu rồng, miệng, họa tiết cho đến bố cục tổng thể đều tuân thủ nghiêm ngặt theo các văn bản và tư liệu lịch sử đã được chứng minh.

"Thiết kế đảm bảo đầy đủ các yếu tố văn hóa, lịch sử, có sự kiện lịch sử rõ ràng và ban tổ chức sẵn sàng mời các chuyên gia lịch sử tham gia phân tích, chứng minh", ông Cường nói.

Ông Cường cũng thông tin "đây chỉ là bản thiết kế dàn dựng sân khấu tạm thời phục vụ cho chương trình và sẽ tháo dỡ ngay sau khi sự kiện kết thúc. Đây không phải là công trình cố định được xây dựng để đặt lâu dài tại Hồ Gươm như cộng đồng mạng hay công chúng lầm tưởng".

Đầu và đuôi đôi rồng thời Lý - Ảnh: N.T

Ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội - nói thêm "một số luồng ý kiến bàn tán trên mạng xã hội về tạo hình của đôi rồng vài ngày qua là do cộng đồng chưa được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ".

Ban tổ chức mong báo chí hỗ trợ tuyên truyền, đăng tải đầy đủ các thông tin chính thức nhằm giúp dư luận hiểu đúng ý nghĩa văn hóa và bản chất dàn dựng nghệ thuật của sự kiện.

Theo đại diện sở, với ý tưởng mô phỏng hình tượng rồng thời Lý "lưỡng long chầu nguyệt", sân khấu khai mạc thể hiện khát vọng vươn lên của Thủ đô và kết nối nội dung tôn vinh di sản với không gian lịch sử vua Lý Thái Tổ và dấu mốc định đô Thăng Long.

"Hiện thiết kế đang được thi công lắp đặt và sẽ thể hiện đầy đủ khi hoàn thiện trang trí, ánh sáng và nội dung trình diễn", ông nói.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội - chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sẽ có màn diễu hành di sản 3.000 - 3.500 người

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Xuân Tài thông tin, lễ khai mạc quy tụ khoảng 3.000 - 3.500 đại biểu. Khối diễu hành di sản gồm 18 khối với khoảng 2.300 nghệ nhân và nhân dân thuộc 48 xã, phường trên địa bàn tham gia.

Từ trái qua: Đạo diễn Hoàng Công Cường và Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội trả lời hỏi đáp báo chí - Ảnh: ĐẬU DUNG

Toàn bộ chương trình mang đậm hơi thở Thủ đô, thể hiện đa dạng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các làn điệu, làng nghề và những biểu tượng đặc trưng nhất của Hà Nội.

Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ, toàn bộ 1,7 km vòng quanh Hồ Gươm sẽ mở rộng cho hàng vạn khán giả trực tiếp chứng kiến, tương tác và cảm nhận phần diễu hành, biểu diễn của hơn 3.000 nghệ nhân, diễn viên.

Lễ khai mạc diễn ra trong hai tiếng, đi qua ba chương theo tuyến tính lịch sử, giúp khắc họa chân dung và đưa khán giả hiểu sâu sắc về Hà Nội qua lịch sử hàng nghìn năm với nhiều câu chuyện văn hóa có ý nghĩa thực sự.