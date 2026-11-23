Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, UBND các phường, xã, đặc khu phải thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử cùng các kênh tiếp nhận khác (nếu có) ngay tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Phân công nhân sự tiếp nhận

Chính quyền cấp xã cũng phải phân công nhân sự làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo đảm đường dây nóng luôn hoạt động thông suốt.

Toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương như trường mầm non, tiểu học và THCS cũng bắt buộc phải công khai thông tin tiếp nhận phản ánh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Điều này giúp phụ huynh dễ dàng tra cứu, liên hệ trực tiếp khi phát hiện sai phạm.

Bên cạnh việc thiết lập kênh phản ánh, chính quyền các cấp có trách nhiệm tăng cường thanh kiểm tra các khoản thu chi và hoạt động dạy thêm, đồng thời xác minh và xử lý nghiêm các sai phạm phát sinh.

Báo cáo trước ngày 27-11

Đối với khối THPT trực thuộc sở, các trường phải công khai đầu mối liên lạc trên cổng thông tin điện tử và cử nhân sự phụ trách phản hồi phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh việc cá thể hóa trách nhiệm: Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc dạy thêm sai quy định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc sở.

Trước ngày 27-11, UBND các phường, xã, đặc khu và các trường THPT phải hoàn tất gửi bảng tổng hợp thông tin đường dây nóng cùng báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của số liệu.

Phụ huynh TP.HCM cần làm gì khi phát hiện lạm thu, dạy thêm trái phép? Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM , nếu phụ huynh phát hiện lạm thu, dạy thêm trái phép làm theo các bước: Tìm đúng địa chỉ: Truy cập cổng thông tin của trường học hoặc UBND phường, xã nơi trường đóng chân để lấy số điện thoại nóng và email. Lưu giữ bằng chứng: Thu thập thông báo thu tiền, tin nhắn hoặc lịch học thêm trái phép để làm cơ sở xác minh. Gửi phản ánh trực tiếp: Liên hệ qua đường dây nóng của trường (khối THPT) hoặc UBND phường, xã (khối mầm non, tiểu học, THCS) để yêu cầu xử lý.