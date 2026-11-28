Anh Nguyễn Ngọc Mẫn (người thứ hai từ phải sang) chia sẻ kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng cho các bạn khiếm thính tại Giặt là Sáng, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: BÉ HIẾU

Từ chuyện buồn này, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về một điều tưởng chừng đơn giản, nếu sự cố xảy ra trong trường học hay những nơi khác, người lớn có đủ bình tĩnh và biết cách sơ cấp cứu trong những phút vàng đầu tiên hay không?

Để ai cũng biết sơ cấp cứu khi cần

Bắt đầu từ đó, anh Nguyễn Ngọc Mẫn, người sáng lập Alpha Camp Academy, cùng đội ngũ đã triển khai các hoạt động đào tạo, chia sẻ kỹ năng sơ cấp cứu miễn phí tại nhiều tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị bảo trợ trẻ em, chùa, nhà thờ, nhà trường … với mong muốn phổ cập kỹ năng xử lý tai nạn cho cộng đồng.

Năm 2020 anh Mẫn quyết định học bài bản về sơ cấp cứu để có thể chia sẻ, lan tỏa cho cộng đồng. Các tổ chức đào tạo khuyến cáo người học mỗi năm cần ôn luyện, thực hành để duy trì kỹ năng và phản xạ xử lý tình huống.

Các học viên cùng thực hành những tình huống sơ cấp cứu giả định

Trước khi bắt đầu đào tạo cộng đồng, anh tham gia khóa huấn luyện 6 tháng sơ cấp cứu cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế do SSVN (Survival Skills Vietnam) tổ chức, trải qua quá trình học tập, đánh giá, trợ giảng và thực hành và dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Học rồi mới thấy kỹ năng sơ cấp cứu không phải chuyện riêng đội ngũ nhân viên y tế. Mỗi người biết thêm một chút, lỡ đâu có chuyện thì mình đỡ lúng túng, mà người gặp nạn cũng giảm thiểu thương vong ... Anh NGUYỄN NGỌC MẪN

Trong các buổi đào tạo không thu phí, anh Mẫn và đội ngũ tập trung hướng dẫn những kỹ năng sơ cấp cứu thiết thực, có thể áp dụng trong các tình huống thường gặp hằng ngày.

Người tham gia được thực hành cách tiếp cận và đánh giá người cần trợ giúp, kỹ thuật lăn nghiêng an toàn, hồi sức tim phổi (CPR) và xử lý các tình huống như bỏng, phỏng, điện giật, té ngã dẫn đến tổn thương mô mềm hoặc trật khớp…

Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp kiến thức về sơ cứu tổn thương mắt, say nắng, sốc nhiệt, ngộ độc, nhiễm độc và cách di chuyển người cần trợ giúp trong những trường hợp cần thiết.

Ngoài kiến thức lý thuyết, người tham gia được đặt vào các tình huống giả định để trực tiếp thực hành, từ đó có thể hình thành phản xạ xử lý bình tĩnh và đúng cách khi chẳng may có sự cố xảy ra.

Biết sơ cứu nhưng chưa chắc đã đúng

Trong quá trình đào tạo, anh thường hỏi người tham gia: "Cả nhà hiểu như thế nào về sơ cấp cứu?".

Nhiều cô chú, anh chị tự tin trả lời đúng và hiểu những khái niệm cơ bản. Nhưng khi đưa ra một tình huống cụ thể như tiếp cận người bất tỉnh như thế nào thì câu chuyện lại khác. Có người làm theo kinh nghiệm, có người nhớ mang máng những mẹo dân gian, cũng có người vì quá hoảng mà xử lý sai.

Một trường hợp anh được nghe kể lại trong quá trình thực hiện các buổi chia sẻ, người mẹ phát hiện con bị hóc dị vật rồi bất tỉnh nhưng không biết phải xử lý thế nào.

Trong lúc hoảng loạn, mẹ và người nhà cố gắng cầm giật, lôi dị vật ra bằng nhiều cách. Khi được đưa đến bệnh viện, em bị tổn thương não và phải sống thực vật từ khi còn rất nhỏ.

"Với trường hợp hóc dị vật, nếu được phát hiện và sơ cứu đúng cách, kịp thời thì cơ hội cứu được bé sẽ cao hơn nhiều. Nhất là với trẻ nhỏ, nếu người lớn biết cách vỗ lưng, ấn ngực đúng kỹ thuật thì có thể giúp đẩy dị vật ra ngoài", anh Mẫn nói.

Buổi đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu tại Trường Mẫu giáo Thanh Tâm, phường Vĩnh Tân, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: BÉ HIẾU

Trong buổi hướng dẫn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng xã viên và người lao động, trường hợp một chú lao động chia sẻ khi thu gom rác bị vỏ tôm đâm sâu vào ngón tay. Theo phản xạ, chú rút dị vật ra rồi tiếp tục nặn vết thương.

Sau vài ngày chú vẫn thấy ngón tay có dấu hiệu đau nhức. Dù đã uống thuốc nhiều lần nhưng không cải thiện, cuối cùng khi đi khám bác sĩ buộc phải cắt bỏ ngón tay để tránh hoại tử vì đã nhiễm trùng khá nặng.

"Trong quá trình làm việc chắc chắn không tránh khỏi trường hợp tai nạn ngoài mong muốn cho nên những chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận về kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng như vậy rất cần thiết cho anh em lao động thu gom rác" - Chị Trần Thị Mỹ Linh (48 tuổi, phường An Hội Tây, TP.HCM).

Từ trường hợp thực tế này, anh chia sẻ với lực lượng xã viên, những người tiếp xúc với những vật nhọn nguy hiểm hàng ngày, khi có dị vật đâm sâu vào cơ thể, không nên tự ý rút ra vì có thể khiến tổn thương nặng hơn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Hướng dẫn sơ cứu băng bó trong trường hợp giả định bị mất ngón tay

"Mình không phủ nhận hoàn toàn các mẹo dân gian. Có những trường hợp người dân áp dụng và vẫn vượt qua được. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, nhiều cách xử lý truyền miệng không phù hợp và có thể gây thêm tổn thương", anh nói.

Ngoài các buổi chia sẻ cho người lớn, anh Mẫn và đội ngũ còn mong muốn đưa những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp đến gần hơn với trẻ em. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như xử lý chảy máu cam, ứng phó khi bị chó, mèo cắn đến kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy… đều được lựa chọn và hướng dẫn tùy theo độ tuổi.

"Mấy đứa nhỏ đâu phải cái gì cũng học được hết. Kỹ năng nào con trẻ làm được thì mình chia sẻ cho biết, còn kỹ năng nào khó hơn, cần sức thì để đúng tuổi rồi phổ cập. Mình chỉ mong tụi nhỏ biết tự bảo vệ bản thân, biết nhận diện được tình huống nguy hiểm để bình tĩnh xử lý đúng cách", anh Mẫn nói.