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Skydance tính bán DC để trả khoản nợ 87 tỉ USD?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Sau khi James Gunn và Peter Safran rời vị trí đồng CEO DC Studios, xuất hiện tin đồn Skydance có thể bán toàn bộ thương hiệu DC nhằm giảm áp lực từ khoản nợ 87 tỉ USD của tập đoàn.

Skydance muốn bán DC Studios để trả khoản nợ 87 tỉ USD? - Ảnh 1.

DC Studios vướng tin đồn được Skydance bán lại nhằm giảm áp lực nợ - Ảnh: The Direct

Theo ComicBookMovie, một tin đồn xuất phát từ mạng xã hội cho rằng Skydance có thể cân nhắc bán toàn bộ vũ trụ nhân vật DC nhằm giảm bớt gánh nặng nợ sau thương vụ mua lại Warner Bros.

Tin đồn xuất phát từ tài khoản X @entylawyer. Người này cho rằng các lãnh đạo DC Studios bị sa thải chứ không chủ động từ chức, đồng thời nhận định cấp trên của họ muốn bán toàn bộ thương hiệu truyện tranh để giảm gánh nặng nợ nần.

DC Studios chịu áp lực từ kết quả kinh doanh

Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh Skydance vừa thay đổi bộ máy lãnh đạo DC Studios. Ngày 9-11, tập đoàn thông báo James Gunn và Peter Safran sẽ rời vị trí lãnh đạo, nhường chỗ cho Jeremy Latcham, cựu lãnh đạo Marvel Studios, từ ngày 1-12-2026.

Trong bài phân tích đăng trên Variety, hoạt động của DC Studios dưới thời James Gunn và Peter Safran bị đặt dấu hỏi về hiệu quả đầu tư. Theo bài viết, hãng đã chi quá nhiều tiền cho các dự án nhưng không phải tác phẩm nào cũng nhận được sự hưởng ứng tương xứng từ khán giả.

Skydance muốn bán DC Studios để trả khoản nợ 87 tỉ USD? - Ảnh 2.

James Gunn và Peter Safran rời vị trí đồng CEO DC Studios sau thời gian điều hành vũ trụ DC - Ảnh: Variety

ComicBookMovie dẫn lại thông tin từ Page Six cho biết bộ phim Supergirl được cho là thua lỗ 135 triệu USD. Trong khi đó, Clayface chỉ đạt khoảng 109 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu, dù có kinh phí sản xuất 44 triệu USD.

Theo nhận định của trang này, chi phí tiếp thị được cho là khiến Clayface khó hòa vốn chỉ bằng doanh thu phòng vé. Bộ phim có thể cần thêm nguồn thu từ các nền tảng phát hành trực tuyến và bản kỹ thuật số để bù đắp chi phí.

Một số nguồn tin trong ngành cũng đặt câu hỏi về chiến lược tập trung khai thác những nhân vật ít phổ biến của James Gunn. Jeremy Latcham được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình thương hiệu DC trong giai đoạn tiếp theo.

Ai có thể mua lại thương hiệu DC?

Theo thư gửi cổ đông quý III-2026 công bố ngày 9-11, sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery, Skydance ghi nhận tổng nợ gộp khoảng 87 tỉ USD và lượng tiền mặt khoảng 10 tỉ USD. Tập đoàn đặt mục tiêu giảm tỉ lệ đòn bẩy ròng xuống 3 lần vào cuối năm 2029.

Công ty dự kiến cắt giảm chi phí bằng cách tinh giản các tầng quản lý, hợp nhất hoạt động và giảm chi tiêu công nghệ. Mục tiêu của tập đoàn là đưa khoản nợ về mức có thể kiểm soát hơn vào năm 2029.

Skydance muốn bán DC Studios để trả khoản nợ 87 tỉ USD? - Ảnh 3.

Vũ trụ nhân vật DC có thể trở thành đối tượng của một thương vụ chuyển nhượng nếu tin đồn bán hãng thành sự thật - Ảnh: DC Studios

Từ đó, ComicBookMovie đặt giả thuyết việc bán DC với giá vài tỉ USD có thể giúp Skydance giảm bớt áp lực tài chính, thay vì tiếp tục đầu tư vào thương hiệu này.

Disney, Netflix và Universal được trang tin nêu tên như những bên mua tiềm năng nếu thương vụ xảy ra. Hiện Skydance chưa xác nhận kế hoạch sang nhượng DC. Vì vậy, khả năng thương hiệu truyện tranh và vũ trụ điện ảnh này đổi chủ vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Skydance tính bán DC để trả khoản nợ 87 tỉ USD? - Ảnh 4.James Gunn và Peter Safran rời DC Studios

James Gunn và Peter Safran từng được cho là sẽ tiếp tục giữ vị trí tại DC Studios sau thương vụ Skydance thâu tóm Warner Bros.


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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: DC Skydance james gunn Warner Bros

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