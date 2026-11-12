Batman, Superman, Wonder Woman gặp nguy sau khi James Gunn rời DC

Từ trái qua: Superman, Batman và Wonder Woman - Ảnh: DC

James Gunn và Peter Safran đã rời vị trí đồng CEO kiêm chủ tịch DC Studios, khép lại 4 năm điều hành với tham vọng tái thiết vũ trụ điện ảnh DC.

Sự ra đi của bộ đôi khiến tương lai thương hiệu trở nên khó đoán, đặc biệt khi nhiều dự án vẫn đang trong quá trình phát triển.

Dưới sự dẫn dắt của James Gunn và Peter Safran, DC bắt đầu xây dựng một vũ trụ điện ảnh mới, mở màn bằng Superman (2025) với David Corenswet thủ vai chính và Nicholas Hoult hóa thân thành phản diện Lex Luthor. Phim thu về 618 triệu USD trên toàn cầu.

Tuy nhiên, những dự án tiếp theo không duy trì phong độ. Supergirl chỉ đạt doanh thu 126 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với kinh phí sản xuất 170 triệu USD. Trong khi đó, Clayface thu về 109 triệu USD với ngân sách 44 triệu USD.

Trước khi rời đi, James Gunn và Peter Safran sẽ hoàn thành những cam kết sáng tạo còn lại - Ảnh: DC

Người tiếp quản DC Studios là Jeremy Latcham, nhà sản xuất từng tham gia những bom tấn của Marvel như Iron Man, The Avengers và Spider-Man: Homecoming.

Với kinh nghiệm xây dựng các thương hiệu siêu anh hùng, ông có thể lựa chọn tiếp nối định hướng hiện tại hoặc tái cấu trúc toàn bộ vũ trụ điện ảnh.

Superman

David Corenswet nhiều khả năng vẫn tiếp tục đảm nhận vai Superman trong Man of Tomorrow. Là nhân vật trung tâm của kế hoạch tái khởi động vũ trụ điện ảnh DC, anh gần như trở thành gương mặt đại diện cho vũ trụ mới.

Màn thể hiện của David Corenswet nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả, tương tự Nicholas Hoult trong vai Lex Luthor.

Ở phần phim tiếp theo, hai nhân vật vốn đối đầu sẽ phải hợp tác để ngăn chặn Brainiac, thiên tài ngoài hành tinh nguy hiểm.

Đây cũng là cơ hội để DC tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật, trước khi Superman có thể sát cánh cùng những biểu tượng khác như Batman và Wonder Woman.

Khán giả đang kỳ vọng rất nhiều vào phần tiếp theo của Superman - Ảnh: DC

Batman

Batman là một trong những nhân vật nổi tiếng và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho DC. Tuy nhiên, tương lai của Hiệp sĩ bóng đêm lại phức tạp hơn nhiều so với vị thế của anh trong thế giới truyện tranh.

Robert Pattinson từng tạo dấu ấn với The Batman (2022) của Matt Reeves, phim đạt doanh thu 772,8 triệu USD trên toàn cầu.

Phần tiếp theo The Batman: Part II dự kiến ra mắt ngày 18-2-2028, dù quá trình sản xuất từng gặp một số trì hoãn.

Robert Pattinson trong vai siêu anh hùng Batman. Ảnh: Warner Bros

Điểm đáng chú ý là phiên bản Batman của Robert Pattinson tồn tại độc lập với vũ trụ điện ảnh DC do James Gunn và Peter Safran xây dựng.

Trong khi Matt Reeves từng bày tỏ ý định phát triển bộ ba phim về nhân vật, James Gunn lại có kế hoạch giới thiệu một Batman mới trong The Brave and the Bold, lấy bối cảnh cùng vũ trụ với Superman.

Người hâm mộ từ lâu mong muốn Robert Pattinson xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh DC chính. Tuy nhiên, phong cách gai góc, đậm chất hiện thực của phiên bản do Matt Reeves xây dựng có thể không phù hợp với thế giới siêu anh hùng mà James Gunn định hình.

Dưới ban lãnh đạo mới, khả năng kết nối hai phiên bản vẫn là dấu hỏi.

Wonder Woman

Là một trong bộ ba siêu anh hùng biểu tượng của DC, Wonder Woman gần như vắng bóng trên màn ảnh kể từ Wonder Woman 1984 (2020), phim có sự tham gia của Gal Gadot nhưng không đạt thành công như phần đầu.

Phim Wonder Woman năm 2017 từng thu về 823 triệu USD trên toàn cầu, cho thấy sức hút thương mại của nhân vật. Dù vậy, DC vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể để đưa nữ chiến binh Amazon trở lại.

Gal Gadot với tạo hình vai Wonder Woman - Ảnh: IMDb

James Gunn từng phát triển ý tưởng series Paradise Lost cho HBO, khai thác lịch sử và những ngày đầu của Themyscira, quê hương Wonder Woman. Tuy nhiên, dự án bị hủy bỏ.

Một số tin đồn cho rằng Adria Arjona có thể ra mắt trong vai Wonder Woman ở Man of Tomorrow.

Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng có khả năng chỉ đảm nhận Maxima, nữ hoàng chiến binh ngoài hành tinh thuộc thế giới Superman.

Supergirl

Sau thành công của Superman, DC đặt nhiều kỳ vọng vào Supergirl với Milly Alcock trong vai Kara Zor-El, em họ của Người đàn ông thép.

Tuy nhiên, phim chỉ thu về 126 triệu USD, trở thành một thất bại phòng vé đáng kể.

Nhân vật sẽ trở lại trong Man of Tomorrow, nhưng khả năng tiếp tục có một bộ phim riêng vẫn chưa rõ ràng.

Thành tích thương mại không như mong đợi có thể khiến DC cân nhắc lại kế hoạch phát triển nhân vật Supergirl - Ảnh: DC

Sự ra đi của James Gunn và Peter Safran diễn ra khi DC vẫn đang trong quá trình xây dựng vũ trụ điện ảnh mới. Một số nhân vật đã tạo được dấu ấn, nhưng nhiều tuyến truyện quan trọng vẫn chưa hoàn thiện. Thành tích phòng vé không đồng đều cũng khiến tương lai của các dự án trở nên khó dự đoán. Với người kế nhiệm Jeremy Latcham, thách thức không đơn thuần là duy trì những nhân vật quen thuộc, mà còn nằm ở việc tạo ra một chiến lược đủ nhất quán để kết nối các bộ phim và series.