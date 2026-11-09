Sinh viên Khoa học tự nhiên thắng Thử thách GreenZ tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Vượt qua 4 vòng thi với những thử thách về kiến thức ESG và giải pháp giảm rác thải nhựa trong trường học, đội sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM giành giải nhất Thử thách GreenZ 2026

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