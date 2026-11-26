Là hoạt động mở màn cho sáng kiến "Shopee Hàng Việt", hai phiên livestream ngày 1-12-2026 sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm nội địa thuộc các nhóm hàng thiết yếu. Chương trình cũng tạo thêm cơ hội để thương hiệu và nhà bán hàng trong nước quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Với thông điệp "Shopee lan tỏa giá trị Việt" và khẩu hiệu "Hàng Việt chất, chọn Shopee!", sáng kiến dự kiến triển khai nhiều hoạt động trong năm 2026-2027, tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm trong nước và kết nối nhà bán hàng với người tiêu dùng.

Hai phiên livestream giới thiệu sản phẩm nội địa

Ngày 1-12, người dùng có thể theo dõi hai phiên livestream trên ứng dụng Shopee, với sự tham gia của diễn viên Võ Tấn Phát (19h-21h) và KOL Tuấn Dương (18h-20h).

Thông qua hình thức trò chuyện và tương tác trực tiếp, hai khách mời sẽ giới thiệu các sản phẩm, nhà bán hàng trong nước. Danh mục sản phẩm được giới thiệu gồm thực phẩm, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Trong phiên livestream, người xem còn có cơ hội săn voucher giảm giá đến 31%, tối đa 2 triệu đồng, áp dụng cho đơn hàng từ 90.000 đồng.

Võ Tấn Phát và Tuấn Dương đồng hành giới thiệu các sản phẩm Việt trong phiên livestream ngày 01-12-2026 trên Shopee- Ảnh: DNCC

Thêm điểm đến mua sắm uy tín cho người tiêu dùng và thúc đẩy nhà bán nội địa tăng trưởng

Bên cạnh hoạt động livestream mở màn, sáng kiến "Shopee Hàng Việt" dự kiến mang đến nhiều hoạt động kết nối và quảng bá sản phẩm Việt trong thời gian tới. Danh mục này hướng đến những sản phẩm đạt các chứng nhận, danh hiệu như Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value), OCOP và đặc sản địa phương.

Thông qua trang mua sắm tập trung, người tiêu dùng có thêm kênh tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm nội địa. Nền tảng cũng triển khai các chương trình ưu đãi, gồm voucher giảm 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng và voucher giảm 30%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng.

Giao diện trang mua sắm "Shopee Hàng Việt" giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm nội địa chất lượng. - Ảnh: DNCC

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương hiệu và nhà bán hàng trong nước, sáng kiến mở thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đến người dùng trên nền tảng. Những sản phẩm đáp ứng quy định và vượt qua quy trình kiểm duyệt của Shopee sẽ được gắn nhãn "Hàng Việt", giúp người mua nhận diện nhóm sản phẩm này.

Ngoài ra, việc kết hợp trang mua sắm tập trung với các phiên livestream có sự tham gia của KOL tạo thêm hình thức quảng bá, giúp nhà bán hàng giới thiệu sản phẩm và câu chuyện thương hiệu trực tiếp đến khách hàng.

Người tiêu dùng có thể tìm hiểu các sản phẩm thuộc sáng kiến "Shopee Hàng Việt" tại: https://shopee.vn/m/shopeehangviet và theo dõi phiên livestream mở màn ngày 1-12-2026 trên ứng dụng Shopee.