SHB và Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế điện tử

Lễ ký kết hợp tác giữa SHB và Cục Thuế - Ảnh: CTV

Ngày 2-11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) ký thỏa thuận hợp tác về hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Hai bên phối hợp nhằm đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính cho người kinh doanh.

Hỗ trợ từ mở tài khoản đến kê khai, nộp thuế

Theo thỏa thuận, Cục Thuế và SHB sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; hướng dẫn người nộp thuế sử dụng các nền tảng thuế điện tử. Đồng thời, dịch vụ ngân hàng cũng được kết nối với nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.

SHB sẽ phối hợp với cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuế cơ sở hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận ứng dụng eTax Mobile, hệ thống Thuế điện tử tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn.

Hoạt động hỗ trợ được triển khai từ khâu đăng ký tài khoản ngân hàng, tiếp cận dịch vụ thuế điện tử đến kê khai và nộp thuế. Qua đó, người nộp thuế có thêm phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn và giảm vướng mắc khi thực hiện thủ tục.

Hai bên cũng thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp khó khăn trong quá trình triển khai. Cục Thuế phối hợp đào tạo, cung cấp tài liệu và chuyên gia hướng dẫn chính sách thuế cho nhân sự SHB, giúp nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng ứng dụng thuế điện tử.

Theo ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế, cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng đều đang đẩy mạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Để quá trình này mang lại lợi ích thiết thực, cơ quan thuế xác định cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Trọng tâm là hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tối ưu quy trình từ quản lý bán hàng, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số đến thanh toán điện tử.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và trách nhiệm của hệ thống ngân hàng thương mại để hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh", ông Mai Sơn chia sẻ.

Hợp tác giữa Cục Thuế và SHB hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng số - Ảnh: CTV

Thêm giải pháp quản lý dòng tiền, tiếp cận vốn

Bên cạnh hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế, thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Cục Thuế tạo cơ sở để hai bên phối hợp hỗ trợ người nộp thuế thanh toán, quản lý dòng tiền, tiếp cận vốn và sử dụng dịch vụ tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp này hướng đến giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh nâng cao khả năng quản trị tài chính, chủ động hơn trong hoạt động và thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Việc phối hợp được triển khai trên nguyên tắc công khai, minh bạch và tôn trọng quyền lựa chọn của người nộp thuế. Người nộp thuế được lựa chọn ngân hàng, nhà cung cấp hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định pháp luật.

Hai bên đồng thời tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết thỏa thuận là bước cụ thể trong định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" của SHB, gắn dịch vụ ngân hàng với nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sự phối hợp hiệu quả của hai bên sẽ giúp tạo ra những tác động thiết thực cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi", bà Hà phát biểu.

Hợp tác giữa SHB và Cục Thuế cũng góp phần triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mở rộng dịch vụ tài chính số Theo lãnh đạo của SHB, ngân hàng này hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cho hàng trăm đơn vị, trong đó có trường học, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Đầu năm 2026, ngân hàng ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp công nghệ, dữ liệu và tài chính số. SHB cũng tham gia Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam với vai trò thành viên sáng lập và đối tác tài chính - công nghệ, hướng tới phát triển hệ sinh thái du lịch y tế hiện đại, thông minh và bền vững. Trong hoạt động chuyển đổi số, ngân hàng triển khai chiến lược công nghệ 5 FIRST, ưu tiên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, con người, điện toán đám mây, bảo mật và thiết bị di động. Trên cơ sở đó, SHB phát triển dịch vụ số hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, sự nghiệp số hóa giao dịch, quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động.