SHB bắt tay Đại học Huế đào tạo nhân lực, ứng dụng AI

Ngân hàng SHB và Đại học Huế chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: CTV

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Đại học Huế vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới kết nối đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Theo thỏa thuận, hai bên tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

SHB sẽ đồng hành cùng Đại học Huế triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, hướng nghiệp, thực hành, thực tập, tuyển dụng và phát triển kỹ năng cho cán bộ, giảng viên, người lao động và người học.

Các chương trình được xây dựng trên cơ sở nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên, góp phần gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn. Qua đó, người học có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và môi trường nghề nghiệp, đồng thời hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Đưa AI từ giảng đường vào thực tiễn

Theo SHB, một trọng tâm hợp tác là nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hai bên định hướng phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo và trao đổi chuyên gia về AI, khoa học dữ liệu; đồng thời nghiên cứu, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp công nghệ phục vụ quản trị đại học, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động ngân hàng.

SHB và Đại học Huế sẽ khảo sát các nội dung phù hợp, kết nối nhóm nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và sinh viên với các đơn vị chuyên môn của ngân hàng để triển khai đề tài nghiên cứu, phát triển sản phẩm thử nghiệm, chương trình thực tập và hoạt động đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc kết nối giữa đội ngũ nghiên cứu của nhà trường với môi trường hoạt động thực tế của ngân hàng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để tri thức và công nghệ được ứng dụng vào các bài toán cụ thể. Đồng thời, sinh viên có điều kiện tiếp cận yêu cầu thực tiễn, nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Các chương trình cụ thể sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất và triển khai theo văn bản riêng, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của mỗi bên.

Bên cạnh đào tạo và nghiên cứu, SHB sẽ nghiên cứu, tư vấn và đề xuất các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp với nhu cầu của Đại học Huế, các đơn vị thuộc và trực thuộc, cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên.

Việc cung cấp và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế, khả năng cung ứng của ngân hàng và tuân thủ các quy định, chính sách, điều kiện áp dụng của SHB trong từng thời kỳ.

Đại diện SHB cho biết ngân hàng xác định con người là nền tảng của sự phát triển, đồng thời coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng.

Thông qua hợp tác với Đại học Huế, SHB kỳ vọng tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra giá trị thiết thực cho nhà trường, ngân hàng và xã hội.

SHB trao 2 tỉ đồng cho Quỹ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên tại Đại học Huế - Ảnh: CTV

Trao 2 tỉ đồng học bổng cho sinh viên khó khăn

Cùng với các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, SHB tiếp tục đồng hành với công tác an sinh xã hội và hỗ trợ giáo dục. Tại lễ ký kết, ngân hàng trao 2 tỉ đồng cho Quỹ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên tại Đại học Huế.

Cùng ngày, tại lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế, SHB trao thêm 100 triệu đồng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó. Các khoản hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để sinh viên duy trì việc học, phát triển năng lực và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

Những hoạt động này được triển khai song song với hợp tác chuyên môn, thể hiện định hướng kết nối giữa phát triển nguồn nhân lực và trách nhiệm với cộng đồng. Đối với người học có hoàn cảnh khó khăn, học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn góp phần tạo thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Với 33 năm xây dựng và phát triển, SHB cho biết ngân hàng luôn chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Những năm qua, ngân hàng tăng cường hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học FPT và Trường Đại học Phenikaa.

Thông qua mạng lưới hợp tác này, SHB từng bước mở rộng kết nối trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động giáo dục gắn hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngân hàng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục như xây dựng trường học, tài trợ trang thiết bị và trao học bổng cho học sinh, sinh viên. SHB cũng tăng cường các hoạt động phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Sự hợp tác giữa SHB và Đại học Huế tiếp tục mở rộng mô hình kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường, kết hợp năng lực tài chính, kinh nghiệm thực tiễn của ngân hàng với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của Đại học Huế.

SHB cho biết, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, việc gắn kết đào tạo với thực tiễn được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ngân hàng đang tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học FPT và Trường Đại học Phenikaa. Song song với hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực, ngân hàng triển khai các chương trình học bổng, xây dựng trường học, tài trợ trang thiết bị và hoạt động an sinh xã hội.