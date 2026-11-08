Shark Bình nói 'quyền được lao động là khát khao lớn nhất', nhắn các bị cáo giữ tinh thần lạc quan

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

“Không có cơ hội, không có duyên làm việc cùng nhưng lại có duyên cùng đi tù”, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình) giãi bày khi gửi lời động viên đến các bị cáo "giữ tinh thần lạc quan" trong lời nói sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips.

Ông Bình nói khi đã cùng đứng trước vòng lao lý, mọi người không còn cách nào khác ngoài cố gắng giữ tinh thần vui tươi, lạc quan để chấp hành án, giữ gìn sức khỏe và trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

Lời nói sau cùng được Shark Bình trình bày lúc gần 19h ngày 8-11. Ông là người nói cuối cùng trong 188 bị cáo.

Trước đó, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Shark Bình 9-10 năm tù về tội rửa tiền liên quan gần 320 tỉ đồng chuyển qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.

Shark Bình nhắn người trẻ phải biết công ty mình đang làm gì

Mở đầu lời nói sau cùng, Shark Bình gửi lời xin lỗi, chia sẻ với các bị hại, đồng thời cảm ơn hội đồng xét xử, viện kiểm sát, luật sư và lực lượng cảnh sát tư pháp đã làm việc trong suốt hai tuần diễn ra phiên tòa.

Ông cũng gửi lời biết ơn gia đình, những người thân và đồng nghiệp "đã trở thành chỗ dựa tiinh thần" trong giai đoạn mà bị cáo gọi là "khó khăn nhất cuộc đời".

Nhìn lại vụ án, Shark Bình cho rằng mình đã rút ra nhiều bài học không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đang làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo bị cáo, lĩnh vực công nghệ thường phát triển nhanh hơn các quy định quản lý, nên những doanh nghiệp tiên phong có thể phải đối diện các khoảng trống, “điểm mù pháp lý”.

"Chỉ một vài sai phạm, sự lơ là trong quá trình vận hành cũng có thể tạo ra những hệ lụy dây chuyền, làm sụp đổ thành quả gây dựng trong nhiều năm", ông Bình trình bày.

Từ trải nghiệm của bản thân, Shark Bình nhắn nhủ những người trẻ khi đi xin việc phải tìm hiểu kỹ tổ chức, doanh nghiệp mà mình chuẩn bị làm việc.

Ông nhấn mạnh người lao động phải biết hoạt động thực tế của nơi mình làm việc, bởi một rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của người trẻ và gia đình họ.

Bị cáo cho rằng vụ án của Ngân Lượng cũng là bài học cảnh báo đối với các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những đơn vị đang phát triển các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới.

Trong phần luận tội, cơ quan công tố xác định trách nhiệm của Shark Bình không đơn thuần xuất phát từ rủi ro kinh doanh.

Theo cáo buộc, dù nhận được các công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh giao dịch liên quan những sàn của Mr Pips, Shark Bình vẫn chỉ đạo Ngân Lượng tiếp tục cung cấp dịch vụ thanh toán.

Ông còn bị cáo buộc chỉ đạo hai cấp dưới phối hợp với phía các sàn sử dụng dữ liệu giao dịch của ví khác để trả lời công an, thay cho thông tin rút tiền thực tế của ví đang được xác minh.

"Quyền được lao động là khát khao lớn nhất của con người"

Trong lời nói sau cùng, Shark Bình tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ mà luật sư và bản thân đã trình bày trong phần tranh luận.

Ông cho rằng dù phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, những người vướng vòng lao lý vẫn mong có cơ hội lao động, học tập và sửa chữa sai lầm.

“Xét cho cùng, quyền được lao động vẫn là cái khát khao lớn nhất của con người”, Shark Bình nói.

Từ suy nghĩ này, ông đề nghị các cơ quan tố tụng, trong điều kiện cho phép, sớm hoàn tất quá trình giải quyết vụ án để các bị cáo có thể chuyển sang giai đoạn chấp hành án, lao động, học tập và cải tạo.

Theo bị cáo, đó cũng là cách để những người đang đối diện án tù có cơ hội sớm trở về xã hội, tiếp tục làm việc và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn gái Mr Pips tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Shark Bình bày tỏ mong muốn sau khi chấp hành xong hình phạt, bản thân có thể tiếp tục tham gia khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học công nghệ và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.

Trước đó, khi đối đáp với luật sư bị hại đề nghị tăng án lên 10-12 năm tù, Shark Bình từng giải thích vì sao mình vẫn giữ vẻ tươi tắn, lạc quan khi ra tòa.

Ông nói đã trải qua hơn một năm bị tạm giam với đủ những cảm xúc thất vọng, chán nản và căng thẳng. Khi xác định “tù lâu án dài”, bị cáo cho rằng mình chẳng còn gì để mất ngoài tinh thần, nên phải cố giữ thái độ lạc quan để không suy sụp.

Đến lời nói sau cùng, ông tiếp tục nhắn nhủ các bị cáo giữ sức khỏe, động viên gia đình ở nhà và cố gắng cải tạo để sớm được trở về.

“Phía sau vẫn là cả gia đình đang mong chờ, anh em đồng nghiệp vẫn mong chờ chúng ta quay trở về để cùng làm lại”, Shark Bình giãi bày.

Hai nữ nhân viên dưới quyền ông tại Ngân Lượng cũng lần lượt gửi lời xin khoan hồng.

Bị cáo Trần Thị Thanh Tâm, cựu nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng, nói vụ án đã để lại bài học sâu sắc về những hành vi vi phạm trong quá trình làm việc.

Tâm trình bày cuối năm 2025 đã trải qua ca phẫu thuật ung thư và hiện tiếp tục điều trị. Bị cáo tha thiết xin hội đồng xét xử cho hưởng án treo để được ở ngoài chữa bệnh, chăm sóc con nhỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Nam, cựu nhân viên phụ trách vận hành Ngân Lượng, bày tỏ sự ăn năn về những việc đã làm.

“Dù hoàn cảnh nào cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm”, Nam trình bày, đồng thời cho rằng đây là bài học đắt giá nhất cuộc đời.

Bạn gái Mr Pips xin giảm án cho cả anh trai

Trong lời nói sau cùng, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét quá trình hợp tác với cơ quan điều tra và việc tự nguyện giao nộp tài sản.

Tâm cho biết trong gần hai năm qua đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, mang toàn bộ những tài sản Nam giao mình cất giữ đến giao nộp để phục vụ việc bồi thường cho các bị hại.

Theo bị cáo, việc này giúp bản thân "vơi bớt sự cắn rứt, ăn năn" đối với những người đã mất tiền trong vụ án.

Tâm tha thiết xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và anh trai là Nguyễn Thanh Phong, người cũng bị đưa ra xét xử trong vụ án.

Trước đó, viện kiểm sát xác định Tâm biết hoạt động kinh doanh của Nam có dấu hiệu phạm pháp nhưng vẫn giúp bạn trai cất giữ, chuyển đổi và quản lý lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ cùng nhiều bất động sản.

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt Tâm 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Sau khi các bị cáo hoàn thành lời nói sau cùng, hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án. Theo thông báo của chủ tọa, Hội đồng xét xử sẽ làm việc tiếp chiều ngày 16-11.