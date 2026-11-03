Sẽ rà soát lại tiêu chí kỹ thuật gói thầu bốc dỡ than tại Quảng Ninh

Trước những bức xúc của đơn vị bốc dỡ trong nước về các tiêu chí kỹ thuật trong gói thầu bốc dỡ than nhập khẩu, lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin cho biết sẽ làm việc và rà soát lại vấn đề này - Ảnh: T.THẮNG

Liên quan phản ánh của các doanh nghiệp trong nước về những tiêu chí kỹ thuật bị cho là gây hạn chế cạnh tranh tại gói thầu bốc dỡ than nhập khẩu trị giá hơn 253 tỉ đồng, đại diện Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc cho biết sẽ bố trí làm việc với các đơn vị logistics để rà soát lại vấn đề này.

Chưa đánh giá cẩu nổi tầm với dưới 30m có đáp ứng hay không

Ngày 3-11, đại diện Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc thông tin liên quan gói thầu dịch vụ bốc dỡ than nhập khẩu bằng cẩu nổi và cẩu tàu tại khu vực TP Quảng Ninh năm 2026-2027, được đăng tải ngày 23-10, có giá trị hơn 253,3 tỉ đồng.

Theo hồ sơ mời thầu, khối lượng bốc xếp bằng cẩu nổi là 6,697 triệu tấn, bằng cẩu tàu là 750.000 tấn. Trong đó, tiêu chí thiết bị yêu cầu cần cẩu nổi có tầm với từ 30m trở lên và tải trọng làm việc hoặc sức nâng lớn nhất ở chế độ gầu ngoạm từ 25 tấn.

Đây cũng là những tiêu chí đang được không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bốc dỡ than tại Quảng Ninh phản ánh là không cần thiết, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu trong nước dù thiết bị thực tế có tầm với thấp hơn vẫn có khả năng đáp ứng công việc.

Đáng chú ý, khi được hỏi cơ sở nào để xác định cẩu nổi có tầm với dưới 30m không đáp ứng yêu cầu bốc dỡ của gói thầu, đại diện Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc thừa nhận đơn vị chưa xem xét, đánh giá khả năng đáp ứng của các loại cẩu này.

Theo đại diện công ty, các tiêu chí kỹ thuật của gói thầu được xây dựng trên cơ sở tham vấn Viện Khoa học mỏ, với mong muốn lựa chọn được nhà thầu đáp ứng kỳ vọng cao nhất. Trường hợp nhà thầu có cẩu nổi tầm với dưới 30m nhưng vẫn có khả năng hoàn thành gói thầu thì phải chứng minh bằng cơ sở khoa học.

Vị đại diện cũng cho rằng thực tế quá trình bốc dỡ than nhập khẩu, để hoàn thành khối lượng công việc thì nhà thầu phải thuê thêm cẩu nổi có tầm với từ 30m trở lên. Do đó, công ty đưa ra ngưỡng này để phòng trường hợp nhà thầu không thuê được thiết bị đáp ứng yêu cầu.

Hoạt động bốc dỡ than trên biển tại Quảng Ninh nhiều năm nay vẫn diễn ra an toàn, đáp ứng sản lượng theo yêu cầu dù không đặt ra tiêu chí tầm với cẩu nổi - Ảnh: T.THẮNG

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, việc đánh giá khả năng đáp ứng của thiết bị cần căn cứ vào điều kiện khai thác thực tế, kích thước tàu và thiết kế bố trí cần cẩu trên phương tiện. Có trường hợp cẩu có tầm với 24m nhưng do vị trí đặt trụ cẩu lệch về một bên nên độ vươn thực tế vào lòng tàu vẫn tương đương, thậm chí lớn hơn một số loại cẩu có tầm với 30m đặt ở giữa phương tiện.

Do đó, vấn đề đặt ra là liệu ngưỡng 30m có thực sự cần thiết để bảo đảm năng lực bốc dỡ hay đang trở thành điều kiện kỹ thuật cao hơn mức cần thiết đối với gói thầu.

Một nội dung khác được doanh nghiệp kiến nghị là yêu cầu sức nâng lớn nhất ở chế độ gầu ngoạm từ 25 tấn. Đại diện Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc thừa nhận phản ánh về việc giấy chứng nhận kiểm định hoặc chứng nhận an toàn kỹ thuật của cẩu nổi không thể hiện thông số này là đúng.

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng nhà thầu có thể sử dụng thông số do nhà sản xuất cung cấp để chứng minh, không nhất thiết phải căn cứ vào giấy chứng nhận đăng kiểm.

Sẽ làm việc với các đơn vị logistics để rà soát tiêu chí gói thầu

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ đối với việc xây dựng tiêu chí kỹ thuật, đại diện Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc cho biết hai đơn vị gồm công ty này và Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin đã thành lập tổ chuyên gia để cùng thống nhất các yêu cầu, trong đó có tiêu chí tầm với cẩu nổi từ 30m và sức nâng gầu ngoạm 25 tấn.

Đáng chú ý, trước đó trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Xuân Việt, Phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex), cho biết tại gói thầu năm 2025, đơn vị đã bỏ tiêu chí tầm với cẩu nổi sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhà thầu.

Theo ông Việt, việc điều chỉnh là nhằm mở rộng khả năng tham gia của các nhà thầu có năng lực, loại bỏ rào cản hạn chế cạnh tranh không cần thiết, tăng tính minh bạch và bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, ông Việt không nêu cụ thể lý do đưa trở lại tiêu chí tầm với cẩu nổi trong gói thầu bốc dỡ gộp chung với Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc, dù trước đó đã bỏ tiêu chí này.

Doanh nghiệp bốc dỡ khẳng định cẩu nổi tầm với dưới 30m vẫn có thể làm hàng bình thường cho tàu có trọng tải lớn, góp phần giúp tiết kiệm chi phí gói thầu đến 30% - Ảnh: T.THẮNG

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ ngày 3-11, ông Hoàng Minh Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc, cho biết công ty sẽ bố trí buổi làm việc với các đơn vị logistics để cùng kiểm tra, rà soát lại các thông tin, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế đối với gói thầu bốc dỡ than năm 2026-2027.

Theo ông Long, mục tiêu cuối cùng là lựa chọn được đơn vị có đủ uy tín, năng lực và hiệu quả cao nhất.

Việc rà soát này được kỳ vọng sẽ làm rõ cơ sở của các yêu cầu kỹ thuật đang gây tranh cãi, đồng thời bảo đảm tiêu chí mời thầu phù hợp với yêu cầu thực tế, không tạo ra rào cản không cần thiết đối với các doanh nghiệp có năng lực.

Điều các nhà thầu trong nước quan tâm là những kiến nghị về tầm với cẩu nổi và sức nâng gầu ngoạm có được xem xét điều chỉnh trước khi lựa chọn nhà thầu hay không.