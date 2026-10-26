Sau vụ du khách rơi xuống vực, làm gì để du lịch an toàn?

Nam du khách gặp nạn khi tham quan điểm Cực Bắc (Tuyên Quang)

Tuần qua, liên tiếp hai vụ du khách gặp nạn khi đi du lịch, trong đó một nam du khách rơi xuống vực sâu 300m tại điểm Cực Bắc (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) và một du khách người Malaysia rơi xuống hố khi đi leo núi tại Đà Lạt (Lâm Đồng), đặt ra câu hỏi làm gì để chuyến đi chơi an toàn, vui trọn vẹn.

Tai nạn có thể xảy ra vì một phút bất cẩn

Trường hợp nam du khách rơi xuống vực sâu, người này là hướng dẫn viên bản địa đã quá quen thuộc với địa hình đồi núi nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

Theo thông tin từ UBND xã Lũng Cú, người này gặp nạn khi đứng lên phần lan can bằng bê tông để chụp ảnh (phần lan can chắc chắn, bề rộng khoảng 50cm), phía dưới là vực sâu khoảng 300m.

Tại thời điểm được tìm thấy, nạn nhân vẫn tỉnh táo, bản thân anh không hiểu vì sao lại bị ngã, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm dưới vực.

Ngay sau đó, sáng 25-10, một du khách người Malaysia bị rơi xuống hố sâu khoảng 10m trong rừng thông, khi đang đi leo núi cùng nhóm bạn.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng, nhiều người có mặt tại hiện trường cố gắng đưa nữ du khách lên nhưng không được. Gần hai tiếng sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới có thể giải cứu nữ du khách và đưa đi cấp cứu.

Như vậy, chuyến đi chữa lành bỗng chốc biến thành kỷ niệm kinh hoàng chỉ vì một chút bất cẩn.

Nhảy giữa đường để quay clip - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Đã cấm thì không làm, đừng để chuyến đi thành ác mộng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing Bestprice - cho biết đối với du khách sử dụng dịch vụ tour, an toàn luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Các công ty du lịch, hướng dẫn viên luôn đưa khách đến các điểm tham quan đúng quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình du lịch.

Chỉ một du khách gặp nạn cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả đoàn, tour, công ty du lịch và hình ảnh du lịch địa phương.

"Hướng dẫn viên luôn phải theo sát đoàn, hướng dẫn khách điều nên và không nên thực hiện tại các điểm tham quan. Chúng tôi luôn khuyến cáo du khách đảm bảo an toàn cho bản thân, không bao giờ đưa khách đến những chỗ nguy hiểm như khu vực bên ngoài rào chắn hay vách đá", ông Tú chia sẻ.

Còn đối với hình thức du lịch tự túc, mọi an toàn trong chuyến đi đều do bản thân du khách. Hiện nay, mạng xã hội phát triển, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm những hình ảnh độc đáo để thu hút nhiều tương tác hay đu trend.

Không ít du khách đứng sát vách đá, mép vực ngoài hàng rào an toàn hay ngồi giữa đường để quay phim, chụp ảnh nhằm có được khoảnh khắc khác biệt.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở tâm lý chủ quan và đánh giá thấp rủi ro. Nhiều người thấy người khác thực hiện an toàn thì nghĩ mình cũng làm được, trong khi không tính đến các yếu tố như địa hình trơn trượt, thời tiết thay đổi hoặc thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

"Một chuyến đi đáng nhớ không nằm ở việc có bức ảnh mạo hiểm nhất, mà ở trải nghiệm trọn vẹn và trở về an toàn.

Các bạn trẻ nên tuân thủ biển cảnh báo, không vượt rào hoặc tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm, nếu muốn ghi lại hình ảnh ấn tượng, hoàn toàn có thể lựa chọn góc chụp phù hợp hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ", ông Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Thuật - chủ một đơn vị cho thuê xe máy tại Tuyên Quang - cho biết khi du khách thuê xe máy tự lái, đơn vị sẽ nhắc nhở du khách về các lưu ý khi tham quan, check-in tại khu vực biên giới.

Đơn vị thường xuyên nắm bắt thông tin cập nhật về các điểm tham quan trên địa bàn. Nhiều điểm đến không đủ điều kiện an toàn được chính quyền các địa phương rào lại, đặt biển báo du khách không nên tự ý vượt rào chỉ vì vài bức hình.

Bên cạnh đó, tham quan, du lịch ở khu vực biên giới du khách cần tuân thủ các quy định bắt buộc như không tự ý bay flycam, các thiết bị bay không người lái, không tự ý lại gần đường vành đai biên giới, hàng rào thép gai…