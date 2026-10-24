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Nam du khách rơi xuống vực sâu 300m khi tham quan Cực Bắc, Lũng Cú

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Chiều 24-10, một du khách đứng lên phần lan can và trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 300m khi tham quan điểm Cực Bắc (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).

Du khách rơi xuống vực sâu 300 khi tham quan Cực Bắc - Ảnh 1.

Nạn nhân được lực lượng chức năng sơ cứu - Ảnh: LŨNG CÚ CỰC BẮC

Theo thông tin từ UBND xã Lũng Cú, Tuyên Quang, khoảng 15h30 ngày 24-10, du khách S. (sinh năm 2003, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) không may rơi xuống vực khi tham quan điểm Cực Bắc trên địa bàn xã.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Lũng Cú phối hợp với Đồn biên phòng, Trạm y tế xã và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi an toàn, sơ cứu kịp thời.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đức Chung (UBND xã Lũng Cú) cho biết nam du khách gặp nạn khi đứng lên phần lan can bằng bê tông để chụp ảnh, phía dưới là vực sâu khoảng 300m. Nạn nhân lăn theo triền núi có cây cối đệm đỡ, khi lực lượng chức năng tiếp cận, nam du khách vẫn tỉnh táo, không hiểu vì sao bản thân lại ngã.

Nạn nhân bị thương nhẹ, ít xước xát, đau ở phần cổ. Ngay sau đó, nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và đưa đến cơ sở y tế để kiếm tra kỹ lưỡng hơn.

Du khách rơi xuống vực sâu 300 khi tham quan Cực Bắc - Ảnh 2.

Vị trí nam du khách bị trượt chân - Ảnh: LŨNG CÚ CỰC BẮC

Qua sự việc này, UBND xã Lũng Cú khuyến cáo du khách cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn an toàn; không đi lại, chụp ảnh tại khu vực vách đá, ta luy và vực sâu để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các quy định khi tham quan khu vực biên giới như không tự ý tiếp cận hàng rào biên giới, bay flycam khi không được cấp phép.

Thời điểm này, Tuyên Quang đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch và Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026.

Trong thời gian diễn ra khai mạc lễ hội, Lũng Cú ghi nhận lượng khách tăng cao, hiện hơn 1.000 phòng trên địa bàn xã đã kín, đặc biệt tại khu vực Làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải.

Du khách rơi xuống vực sâu 300 khi tham quan Cực Bắc - Ảnh 4.Lên đồ check-in cao nguyên đá Đồng Văn mùa hoa tam giác mạch nở rộ

Hoa tam giác mạch rực rỡ khắp cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang mời du khách đến tận hưởng không khí Lễ hội hoa tam giác mạch 2026.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: rơi xuống vực Lũng Cú cực Bắc

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