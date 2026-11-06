Sau Real Madrid, đến phiên tuyển Pháp bị liên lụy vì Mbappe

Mbappe đang bị tẩy chay bởi nhiều cá nhân, đơn vị ở Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo những phản ánh trên diễn đàn bóng đá Hupu, ứng dụng Yangshipin, thuộc Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG), đã gỡ bỏ nhiều video trận đấu và tổng hợp bàn thắng của đội tuyển Pháp trong động thái tẩy chay Mbappe.

Ngày 6-11, một thành viên Hupu đăng bài với tiêu đề: "Toàn bộ video trận đấu và tổng hợp của đội tuyển Pháp tại World Cup, Euro và các giải đấu khác đều bị gỡ khỏi ứng dụng Yangshipin".

Chủ đề nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng CĐV Trung Quốc, với hơn 58.000 lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, một số thành viên cho biết không còn tìm thấy những video đáng nhớ của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Có người thậm chí lo ngại việc gỡ bỏ sẽ ảnh hưởng đến cả những trận đấu lịch sử, bao gồm chức vô địch World Cup 1998 và 2018.

Một thành viên khẳng định những video tại World Cup 2022 của Pháp vẫn còn, ngoại trừ trận chung kết gặp Argentina. Trong khi đó những video tổng hợp của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 được cho là đã biến mất.

Những phản ánh trên khiến dư luận Hupu tiếp tục chia rẽ. Một thành viên ủng hộ việc gỡ video, cho rằng nếu Real Madrid đã bị hạn chế thì đội tuyển Pháp cũng không nên được ngoại lệ.

Người khác phản đối: "Ngoài việc tăng thêm khối lượng công việc cho nhân viên kỹ thuật, chuyện này có ích gì?".

Một CĐV đặt câu hỏi liệu vụ Mbappe có đang trở nên nghiêm trọng hơn cả tranh cãi liên quan Lionel Messi tại Hong Kong năm 2024.

Đáng chú ý, một số người còn lo ngại về khả năng theo dõi tuyển Pháp tại các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Trước đó Mbappe đã khiến Real Madrid chịu ảnh hưởng trực tiếp từ làn sóng tẩy chay ở Trung Quốc.

Theo Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE, nền tảng Migu không chỉ ngừng phát trận Real Madrid gặp Racing Santander ngày 1-11, mà còn gỡ những video tổng hợp và phát lại các trận đấu cũ của đội bóng này. Truyền hình nhà nước CCTV cũng loại La Liga khỏi danh mục giải đấu trên website thể thao.

Theo lịch phát sóng dự kiến được công bố ngày 6-11, trận Valencia - Real Madrid thuộc vòng 12 La Liga, diễn ra rạng sáng 8-11 theo giờ Việt Nam, chưa xuất hiện trên chương trình của CCTV-5.

Thay vào đó, khung giờ tương ứng được bố trí phát lại giải điền kinh Diamond League tại Lausanne. Tuy nhiên, lịch phát sóng vẫn có thể thay đổi.

Ở một diễn biến khác, hậu quả thương mại của vụ Mbappe cũng đang tiếp diễn. Theo cuộc điều tra của báo Yicai, nhiều hệ thống siêu thị Trung Quốc đã thu hồi sản phẩm nước điện giải Bushuila có in hình Mbappe.

Một số cửa hàng thậm chí phải quay mặt chai nước có hình cầu thủ người Pháp vào phía trong tủ lạnh, để tránh hiển thị hình ảnh quảng cáo.

Sau khi các doanh nghiệp Trung Quốc đồng loạt chấm dứt hợp tác với Mbappe, Real Madrid và La Liga cũng chịu ảnh hưởng từ việc ngừng phát sóng.