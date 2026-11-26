Vườn tược, đất đai canh tác của người dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, ngày 26-11, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) có văn bản trả lời các kiến nghị của người dân bị thiệt hại.

Theo xã Tuy Phong, vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai xảy ra ngày 1-11-2025 đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết.

Đồng thời, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng và tổ giúp việc tiếp tục thu thập, hoàn thiện hồ sơ, định giá thiệt hại theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Đến nay, hội đồng định giá thiệt hại đối với hệ thống kênh chính Cây Cà, kênh C3, kênh suối măng Cây Cà, đường điện cao thế và tài sản đất đai, hoa màu của 65 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hội đồng tiếp tục định giá thiệt hại trong vụ vỡ hồ như trên đối với các hộ còn lại theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Đối với kinh phí hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất từ nguồn ngân sách, xã Tuy Phong đã kiểm kê được 345 hộ dân, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 4,1 tỉ đồng.

Địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng sớm phê duyệt kinh phí, sau đó sẽ chi trả trực tiếp cho các hộ dân đủ điều kiện.

Theo UBND xã Tuy Phong, đây chỉ là chính sách hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi… để khôi phục sản xuất, không phải khoản bồi thường toàn bộ giá trị tài sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, xã Tuy Phong cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ người dân vay vốn, cải tạo lại đất sản xuất, miễn học phí cho con em…

Đáng chú ý, người dân kiến nghị địa phương cần tổ chức đối thoại với doanh nghiệp gây ra sự cố vỡ hồ chứa trên. Trong đó, bà con yêu cầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong vụ việc và ứng trước 50% giá trị thiệt hại theo kê khai.

Qua phản hồi với xã Tuy Phong, Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong thống nhất tham gia đối thoại để trao đổi thông tin, làm rõ hồ sơ thiệt hại và xem xét khả năng hỗ trợ tự nguyện.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho rằng chưa xác nhận số liệu thiệt hại và chưa chấp thuận đề nghị ứng trước 50%.

Doanh nghiệp đề nghị được cung cấp hồ sơ, biên bản kiểm kê và tài liệu liên quan để đối chiếu, đồng thời làm rõ phần thiệt hại do thiên tai và phần thiệt hại có liên quan trực tiếp đến sự cố công trình.

Vì vậy, xã Tuy Phong đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho phép tạm thời chưa tổ chức hội nghị đối thoại. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Hội đồng định giá tài sản và các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, kết quả định giá.