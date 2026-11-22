Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng tháng 11-2025 ảnh hưởng hơn 400 hộ dân - Ảnh: ĐỨC TRONG

Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (vùng Bình Thuận cũ) xảy ra đầu tháng 11-2025 làm hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, diện tích cây trồng bị thiệt hại hơn 100ha, còn vật nuôi và gia súc gia cầm chết gần 10.000 con.

Mòn mỏi chờ bồi thường

Vụ vỡ hồ chứa nước khiến mảnh đất canh tác của gia đình anh Huỳnh Văn Bông (thôn 2, xã Tuy Phong) tan tác. Lúc ấy, vườn dưa lưới anh Bông đầu tư khoảng 60 triệu đồng, sắp đến lúc thu hoạch nhưng rồi bị nước cuốn phăng.

"Vườn dưa lưới nhà tôi đợt đó có thể cho thu hoạch cả trăm triệu đồng. Không chỉ dưa lưới, nước còn cuốn trôi vườn táo, san phẳng đất đai. Tôi đã kê khai thiệt hại với các cơ quan chức năng về những thiệt hại", anh Bông nhớ lại.

Nhưng đến nay anh Bông chưa nhận được khoản bồi thường nào.

Tương tự, hàng trăm hộ dân ở xã Tuy Phong thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa này đến nay chung cảnh ngộ.

Anh Bông nói thêm: "Chúng tôi đã kiến nghị các cấp chính quyền nhiều lần, chỉ mong sớm được bồi thường đúng với những gì đã xảy ra để có vốn liếng canh tác trở lại. Chờ mòn mỏi hơn một năm qua rồi".

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng tháng 11-2025 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Phải chờ kết luận điều tra

Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính (52 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trang trại Việt Phong Phú), chủ đầu tư dự án trang trại trên núi Tân Lai - nơi xảy ra sự cố vỡ đập nước khiến người dân xung quanh thiệt hại nặng.

Đến nay, các sở ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tìm phương án hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa trên.

Hơn một năm xảy ra vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai, đến nay người dân bị thiệt hại vẫn mòn mỏi chờ bồi thường - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, người dân ở xã Tuy Phong bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do mưa lớn kết hợp với vỡ đập hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

"Nguyên nhân có xuất phát từ thiên tai. Đồng thời, nguyên nhân chủ quan của con người dẫn đến vỡ đập hiện đang được cơ quan chức năng điều tra. Vì vậy, việc sử dụng chính sách để hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai là phù hợp", Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Với các nội dung trên, Sở đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, duyệt phương án hỗ trợ hơn 4,1 tỉ đồng để người dân tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến khi có kết luận điều tra, sở và UBND xã Tuy Phong tiếp tục triển khai các nội dung liên quan theo quy định.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã lấy ý kiến các thành viên với đề xuất hỗ trợ như trên. Tuy nhiên, có ý kiến không đồng ý với đề xuất này và đề nghị giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Tương tự, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị tiếp tục rà soát, xác định cụ thể các đối tượng bị thiệt hại, diện tích, loại cây trồng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ. Sở này cũng đề nghị làm rõ căn cứ xác định thiệt hại do thiên tai, phân định với thiệt hại phát sinh từ sự cố vỡ hồ chứa nước.

Việc xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải bảo đảm không thay thế nghĩa vụ bồi thường của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm.

Vì vậy, để có đủ cơ sở pháp lý hỗ trợ như trên, các sở ngành của tỉnh Lâm Đồng đề nghị chờ có kết quả điều tra chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra.