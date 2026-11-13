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Sau 5 lần mất con, người mẹ vượt qua hành trình nghẹt thở đón bé gái 750g chào đời

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Sau 5 lần liên tiếp sinh non rồi mất con khi thai mới 18-27 tuần, chị Lê Thị Linh (33 tuổi, Hà Nội) đã trải qua hành trình nghẹt thở đón bé gái 750g chào đời.

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Bé gái sinh non nặng vỏn vẹn 750g - Ảnh: BVCC

5 lần mang thai rồi mất con

Chị Lê Thị Linh đã có một con gái 6 tuổi. Nhiều năm qua, gia đình mong muốn có thêm thành viên mới, nhưng hành trình ấy đã nhiều lần khép lại trong đau đớn.

Chị từng trải qua 5 lần mang thai, nhưng đều sinh non khi tuổi thai chỉ từ 18 đến 27 tuần. Vì thế khi biết mình mang thai lần nữa, gia đình rất lo lắng.

Trong lần mang thai này, chị Linh được bác sĩ khâu vòng cổ tử cung từ tuần thứ 12 nhằm hạn chế nguy cơ sinh non. Tuy nhiên ngày 17-5, khi thai mới 21 tuần 1 ngày, chị phải nhập viện trong tình trạng nguy cơ sinh non rất cao.

Thời điểm này, cổ tử cung ngắn, màng ối có dấu hiệu phồng, thai nhi ước tính chỉ nặng khoảng 400g. Nếu chào đời ở tuổi thai này, cơ hội sống của em bé rất mong manh.

TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, quyết định tìm cách kéo dài thai kỳ, giúp em bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ, đồng thời theo dõi sát để bảo đảm an toàn cho người mẹ.

Suốt 32 ngày nằm viện, tình trạng của hai mẹ con được theo dõi liên tục. Từng cơn co tử cung, dấu hiệu ra máu, nguy cơ nhiễm trùng và tình trạng thai nhi đều được kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt, trong 8 ngày cuối trước khi sinh, chị Linh nhiều lần ra máu âm đạo, tình trạng trở nên nguy hiểm. Người mẹ phải truyền 16 đơn vị chế phẩm máu, với tổng thể tích khoảng 5,1 lít.

Các bác sĩ đứng trước bài toán khó vừa phải kéo dài thai kỳ thêm ngày nào sẽ giúp em bé có thêm cơ hội phát triển, nhưng việc giữ thai cũng không thể đánh đổi bằng sự an toàn, tính mạng của người mẹ.

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Trẻ được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp suốt 80 ngày - Ảnh: BVCC

Bé gái 750g và hành trình 80 ngày điều trị trong lồng ấp

Ngày 18-6, khi thai được 25 tuần 5 ngày, các cơn co tử cung trở nên mạnh, đầu thai nhi xuống thấp. Ê kíp quyết định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung để em bé chào đời. Bé gái chỉ nặng vỏn vẹn 750g.

Nhưng thử thách của gia đình vẫn chưa kết thúc. Trong khi ê kíp sơ sinh khẩn trương hồi sức cho bé, sản phụ gặp biến chứng băng huyết sau sinh do đờ tử cung.

Các bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức cùng những bộ phận liên quan lập tức phối hợp cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời, người mẹ qua cơn nguy kịch và được bảo tồn tử cung.

Bác sĩ Sim chia sẻ khi chào đời, bé không tự thở được, bác sĩ mở nội khí quản bơm thuốc phát triển phổi sớm. Các quyết định đều nhịp nhàng và rất nhanh. Trong 3-5 ngày đầu là thời gian cam go dễ xuất huyết não, phổi, huyết động không ổn định, nhưng mỗi ngày đi qua trẻ đều tiến triển tốt.

Sau đó bé gái được chuyển đến khoa sơ sinh để điều trị và chăm sóc chuyên sâu. Với cân nặng lúc sinh chỉ 750g và tuổi thai chưa đến 26 tuần, em cần được theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt.

Suốt 80 ngày tiếp theo, trẻ được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Đến ngày 6-9, cân nặng của bé đạt 2,6kg, đủ điều kiện xuất viện về nhà cùng mẹ. Sau 2 tháng, bé đã đạt 5,2kg, khỏe mạnh, tương tác tốt.

Hành trình giữ thai và chăm sóc trẻ sinh non thành công cũng mở ra hy vọng cho những trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, sinh cực non khi được theo dõi, can thiệp kịp thời và chăm sóc chuyên sâu. 

- Ảnh 3.Mỗi năm Việt Nam có hơn 100.000 trẻ sinh non, trên 50% ca tử vong sơ sinh liên quan

Mỗi năm nước ta có hơn 100.000 trẻ sinh non. Trong đó, trên 50% ca tử vong sơ sinh liên quan trẻ sinh non và nhẹ cân. Tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi của Việt Nam cao gấp đôi Thái Lan.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: sơ sinh y học bào thai Trung tâm Y học bào thai nguy cơ sinh non sinh non

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