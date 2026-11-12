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Sập tòa nhà tại New York, 19 người thương vong, có nhiều trẻ em

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 11-11, một tòa nhà ba tầng đổ sập gần công trường xây dựng ở thành phố New York của Mỹ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em.

Sập tòa nhà tại New York, Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường tòa nhà bị sập ở thành phố New York, Mỹ ngày 11-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát trước một công trình có vẻ là nhà ở. Các bức tường của tòa nhà bị sập, để lộ một phòng ngủ và tủ quần áo bên trong.

Truyền thông Mỹ tường thuật một số người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có một trẻ em được đưa đi bằng cáng.

Sở Cứu hỏa thành phố New York cho biết họ đã nhận được tin báo có người mắc kẹt sau khi tòa nhà đổ sập vào khoảng 16h ngày 11-11 (4h sáng 12-11 theo giờ Việt Nam) tại khu Flatbush, quận Brooklyn.

Theo Hãng tin AP, tòa nhà bị sập là công trình đa chức năng, gồm các căn hộ ở phía trên và các cơ sở kinh doanh ở tầng dưới. 

Công trình nằm sát rìa một khu đất, nơi tòa nhà một tầng khác đã được phá dỡ để phục vụ dự án xây dựng. Khu đất này đang được đào móng, và vụ sập tòa nhà khiến hố thi công bị lấp đầy gạch vỡ và gỗ.

Vào khoảng 8h30 sáng 12-11 (giờ Việt Nam), báo New York Times của Mỹ dẫn thông tin từ sở cứu hỏa địa phương cập nhật vụ sập tòa nhà đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Trong số những người bị thương có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Sập tòa nhà tại New York, Mỹ - Ảnh 2.

Hiện trường tòa nhà bị sập ở thành phố New York, Mỹ ngày 11-11-2026 - Ảnh: AFP

Nguyên nhân vụ sập tòa nhà hiện chưa được xác định. Một số hãng tin cho biết tòa nhà đã đổ xuống khu vực đào móng của công trình liền kề.

Kể lại với Đài PIX11 News, một nhân chứng tên Anthony cho biết ông nghe thấy tiếng người la hét và một âm thanh lớn như tiếng bom khi tòa nhà đổ sập.

Sở Xây dựng thành phố New York cập nhật các thanh tra viên đã có mặt tại hiện trường để "hỗ trợ công tác cứu hộ và kiểm tra độ ổn định kết cấu của các tòa nhà lân cận".

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục xe ứng phó khẩn cấp tập trung tại hiện trường. Lực lượng cứu hỏa được cho là đã sử dụng cưa máy và chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm người sống sót.

Thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani, kêu gọi người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ sập tòa nhà.

"Trong lúc các hoạt động ứng phó khẩn cấp vẫn đang được triển khai, mong mọi người cùng hướng về những người hàng xóm và các thành viên trong cộng đồng đang chịu ảnh hưởng" - ông viết trên mạng xã hội X.

Sập tòa nhà tại New York, 19 người thương vong, có nhiều trẻ em - Ảnh 3.Một ngày không có án mạng ở New York

TT - Ngày 26-11, lần đầu tiên trong lịch sử New York (Mỹ), một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới, không có vụ án mạng nào xảy ra trong ngày, theo báo New York Daily News.

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    Chủ đề: tòa nhà sập tòa nhà New York Mỹ

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