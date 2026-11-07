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Saigontourist Group huy động 40 xe, 50 hướng dẫn viên phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc

tác giả
HẢI KIM
HẢI KIM
HẢI KIM

Với đội ngũ hướng dẫn viên, phương tiện vận chuyển cùng cụm khách sạn tham gia phục vụ, Saigontourist Group đảm nhiệm công tác hậu cần chuyên nghiệp và tận tâm, góp phần bảo đảm điều kiện thuận tiện và trang trọng cho các đoàn đại biểu tham dự sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Saigontourist Group huy động 40 xe 45 chỗ phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc - Ảnh 1.

Saigontourist Group huy động nguồn lực lớn phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc - Ảnh: SGT

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết từ ngày 4 đến 7-11, đơn vị đã triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026).

Để phục vụ sự kiện, doanh nghiệp huy động nhiều nguồn lực trong hệ sinh thái du lịch, lữ hành và lưu trú. Trong đó, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist bố trí 50 hướng dẫn viên tham gia hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ các đoàn đại biểu; đồng thời huy động 40 xe vận chuyển loại 45 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm công tác đón, đưa đại biểu diễn ra an toàn, đúng giờ và thuận tiện.

Công tác lưu trú được triển khai với sự đồng hành của các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group, phục vụ hàng trăm đại biểu. Các đơn vị tham gia gồm khách sạn Continental Sài Gòn, Kim Đô, Oscar Sài Gòn, Đệ Nhất, Đồng Khánh và Bát Đạt – Thiên Hồng.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần X, với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", diễn ra ngày 7-11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự của 1.465 đại biểu chính thức là chư tôn đức Tăng, Ni đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM.

Các đơn vị phối hợp triển khai từ khâu đón tiếp, bố trí phòng nghỉ, tổ chức phương tiện đến phục vụ ăn uống. Đặc biệt, đội ngũ phục vụ tại các khách sạn chú trọng chăm sóc chu đáo các đại biểu Tăng, Ni, trong đó có việc chuẩn bị những bữa ăn chay phù hợp, phục vụ từ sáng sớm trước khi các đoàn lên xe di chuyển đến địa điểm tổ chức Đại hội.

Sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình phục vụ thể hiện tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và sự chuyên nghiệp của Saigontourist Group đối với tính chất đặc thù của sự kiện.

Theo Saigontourist Group, việc tham gia phục vụ sự kiện tiếp tục phát huy năng lực cung ứng dịch vụ tổng hợp của doanh nghiệp, từ lữ hành, vận chuyển đến lưu trú và ẩm thực. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi khả năng phối hợp nhiều đơn vị, điều phối nhân sự và phương tiện với quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Saigontourist Group huy động 40 xe 45 chỗ phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc - Ảnh 2.

Saigontourist Group khai thác hệ sinh thái du lịch phục vụ sự kiện quy mô lớn - Ảnh: SGT

"Saigontourist Group luôn ý thức rằng chất lượng phục vụ được tạo nên từ sự chu đáo trong những điều nhỏ nhất, từ một chuyến xe an toàn, một lịch trình chính xác đến sự chăm sóc ân cần dành cho mỗi đại biểu, qua đó góp phần vào thành công chung của Đại hội", đại diện đơn vị nói.

Trước đó, Saigontourist Group từng tham gia phục vụ hậu cần tại nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như Hội nghị cấp cao APEC, Hội nghị cấp cao ASEAN, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc và Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025.

Saigontourist Group huy động 40 xe 45 chỗ phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc - Ảnh 3.Saigontourist Group huy động trên 300 nhân sự phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm trách công tác hậu cần, cung cấp đội ngũ tình nguyện viên chuyên nghiệp phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM.

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HẢI KIM
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    Chủ đề: tp.hcm Saigontourist Group Du Lịch Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

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