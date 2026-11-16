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Rối gỗ Hàn Quốc, rối dây Myanmar, rối nước Việt Nam cùng đến Phú Quốc

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

16 đoàn nghệ thuật múa rối đến từ 13 quốc gia sẽ cùng tụ hội trong Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2026 tại thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

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Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2026 sẽ tổ chức ở Phú Quốc - Ảnh: MAI THƯƠNG

Với tinh thần "Múa rối kết nối văn hóa", Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2026 là dịp để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế và đưa nghệ thuật múa rối đến gần hơn với người dân, du khách.

Lần đầu tiên đến với Phú Quốc, Liên hoan Múa rối quốc tế năm nay quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị của Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Khán giả sẽ có cơ hội khám phá thế giới múa rối phong phú, từ rối nước truyền thống Việt Nam đến rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ và rối biểu diễn trên bàn.

Nhiều tác phẩm còn kết hợp múa rối với kể chuyện, kịch câm, âm nhạc trực tiếp, múa truyền thống và nghệ thuật hình thể, mang đến những trải nghiệm sân khấu đa dạng.

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Không gian sân khấu mở bên bờ biển của Nhà hát À Ơi - Ảnh: BTC

Mỗi đoàn nghệ thuật mang đến một nét văn hóa riêng: nghệ thuật rối dây Myanmar với kỹ thuật điều khiển tinh xảo; múa rối kết hợp múa kéo độc đáo của Peru; rối gỗ cùng âm nhạc truyền thống Hàn Quốc; hay kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng điều khiển một con rối của Thái Lan.

Trong khi đó, Singapore giới thiệu rối tay kết hợp kể chuyện, Malaysia mang đến nghệ thuật rối bóng gắn với văn hóa đa sắc tộc.

Việt Nam có 4 đại diện tham dự Liên hoan gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM.

Các đơn vị sẽ giới thiệu những giá trị đặc sắc của múa rối dân tộc, từ rối nước, rối cạn, các tích trò truyền thống đến những sáng tạo kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và công nghệ sân khấu.

Điểm đáng chú ý của Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 là việc lựa chọn Nhà hát À Ơi, thuộc quần thể thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc, làm địa điểm tổ chức.

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Thị trấn Hoàng Hôn nơi diễn ra Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 - Ảnh: BTC

Đây là cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế đang nghỉ dưỡng tại đảo ngọc trong mùa du lịch cuối năm.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, tranh tài, Liên hoan còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, workshop, lớp học chuyên sâu và trưng bày con rối, giúp công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật biểu diễn độc đáo.

Du khách có thể thử làm rối bóng giấy Wayang Kulit cùng nghệ sĩ Malaysia, tìm hiểu kỹ thuật điều khiển rối dây Myanmar, trải nghiệm múa kéo truyền thống Peru hay khám phá nghệ thuật rối Aragoz của Ai Cập.

Những hoạt động tương tác này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các gia đình, trẻ em và du khách, đưa nghệ thuật múa rối vượt ra khỏi khuôn khổ sân khấu.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 26-11, các chương trình biểu diễn dự thi từ ngày 27-11 đến 2-12. Lễ bế mạc, vinh danh, trao giải được tổ chức lúc 19h ngày 4-12 tại Nhà hát À Ơi, thị trấn Hoàng Hôn.

Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group.

- Ảnh 5.Học sinh TP.HCM múa rối nước, diễn cải lương để khám phá nghề nghiệp

179 học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) trực tiếp làm rối nước, diễn cải lương, qua đó khám phá nghệ thuật truyền thống và những nghề nghiệp phía sau sân khấu.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: Phú Quốc múa rối Liên hoan múa rối quốc tế múa rối nước

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