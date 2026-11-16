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Robusta trong tuần: Giá quanh 83.000 đồng/kg, nông dân nên ưu tiên phơi nắng tự nhiên

tác giả
NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH

Giá cà phê Robusta tuần qua tiếp tục giảm, cả trong nước và thế giới, khi Việt Nam bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Robusta trong tuần: Giá quanh 83.000 đồng/kg, nông dân nên ưu tiên phơi nắng tự nhiên - Ảnh 1.

Biểu đồ giá cà phê Robusta tuần qua trên sàn London - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1-2027, ghi nhận 5 phiên giảm liên tiếp. 

Chốt tuần ngày 14-11 (giờ Việt Nam), giá rời mốc 3.200 USD/tấn, còn 3.196 USD/tấn (quy đổi khoảng 81.500 đồng/kg), giảm 74 USD/tấn so với chốt tuần trước (8-11).

Giá cà phê nội địa giảm theo

Giá cà phê Robusta nội địa chốt tuần quanh mức 83.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.700 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đại diện Công ty cổ phần Golden Coffee cho biết giá cà phê Robusta tại khu vực Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng và Bảo Lộc - vùng thu mua trọng điểm của Golden Robusta - đang có xu hướng điều chỉnh giảm so với mặt bằng giá cuối tháng 10, về còn khoảng 83.000 - 84.000 đồng/kg (tùy loại).

Nguyên nhân là giá trên sàn London giảm, trong khi nguồn cung vụ mới bắt đầu xuất hiện, tạo áp lực lên thị trường trong bối cảnh các doanh nghiệp và đại lý đang cân đối lượng hàng tồn kho.

Robusta trong tuần: Giá quanh 83.000 đồng/kg, nông dân nên ưu tiên phơi nắng tự nhiên - Ảnh 2.

Giá cà phê Robusta nội địa giảm khoảng 1.700 đồng/kg so với cuối tuần trước - Ảnh: NGỌC ÁNH

Về tâm lý giao dịch, người mua và người bán xuất khẩu có xu hướng thận trọng, theo dõi diễn biến giá quốc tế và tiến độ thu hoạch trước khi quyết định mua bán với khối lượng lớn.

Trong khi đó, nông dân chưa vội bán ra hoặc chỉ bán cầm chừng do giá hiện tại thấp hơn kỳ vọng. Họ có xu hướng chờ đợi, theo dõi những tác động có thể xảy ra từ hiện tượng El Nino vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027 theo dự báo.

Công ty cổ phần Golden Coffee dự báo, từ giữa tháng 12-2026 đến trung tuần tháng 1-2027, khi bước vào cao điểm thu hoạch, thời tiết có xu hướng khô ráo, nhiều nắng, thuận lợi cho việc thu hái. Nguồn cung cà phê đưa ra thị trường theo đó sẽ tăng lên, tạo áp lực khiến giá nội địa có xu hướng giảm.

"Nếu không xuất hiện yếu tố thời tiết bất lợi, bao gồm trong thời điểm thu hoạch của Việt Nam và giai đoạn cà phê Brazil ra hoa, giá cà phê nội địa đến cuối năm 2026 có thể dao động trong vùng 75.000 - 85.000 đồng/kg. Đây là vùng giá giúp người nông dân có nguồn lực dự trữ để tái đầu tư cho vụ tới" - đại diện Golden Robusta nhận định.

Đẩy mạnh thu mua cà phê trực tiếp từ nông hộ

Trong niên vụ 2026-2027, Công ty cổ phần Golden Coffee cho biết sẽ định hướng đẩy mạnh chương trình thu mua cà phê trực tiếp từ nông hộ, đặc biệt là các hộ thuộc vùng nguyên liệu và hệ thống chứng nhận bền vững của công ty.

Chính sách thu mua được xây dựng theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện để nông dân chủ động lựa chọn phương án bán hàng phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu tài chính của mình.

Robusta trong tuần: Giá quanh 83.000 đồng/kg, nông dân nên ưu tiên phơi nắng tự nhiên - Ảnh 3.

Liên hệ với nông hộ ngay từ đầu vụ giúp doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình sản lượng, tiến độ thu hoạch và nhu cầu bán hàng - Ảnh: NGỌC ÁNH

Bên cạnh chính sách thu mua, doanh nghiệp này cũng chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nông dân, nhóm trưởng và đại lý thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Thông qua việc liên hệ với nông hộ ngay từ đầu vụ, công ty chủ động nắm bắt tình hình sản lượng, tiến độ thu hoạch và nhu cầu bán hàng. Từ đó, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thu mua phù hợp, góp phần ổn định nguồn cung nguyên liệu và nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân.

Trong mùa vụ có nền nhiệt cao và nhiều nắng, Golden Coffee cũng khuyến cáo nông dân nên tận dụng phương pháp phơi nắng tự nhiên khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời có thể bảo đảm chất lượng cà phê nếu được kiểm soát đúng kỹ thuật.

Robusta trong tuần: Giá quanh 83.000 đồng/kg, nông dân nên ưu tiên phơi nắng tự nhiên - Ảnh 4.Robusta tuần qua: Sản lượng Robusta Brazil giảm 6,6%

Từ tháng 10-2026, Việt Nam bước vào niên vụ cà phê mới và giá Robusta vẫn ở mức có lợi cho người trồng.

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    Chủ đề: giá Robusta Giá cà phê robusta thị trường cà phê

    Dòng sự kiện: Robusta - Sức mạnh cà phê Việt

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