Nghệ sĩ Trang Bích Liễu bên chồng, cố nghệ sĩ Thanh Tú - Ảnh: THANH HIỆP

Tiểu thư Quỳnh Nga là vai diễn quá nổi tiếng của cố nghệ sĩ Thanh Nga trong tuồng Bên cầu dệt lụa. Đàn em Trang Bích Liễu đã từng có vài lần được thay bà Thanh Nga diễn tuồng này ở Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga.

Trang Bích Liễu mong cuối đời được nằm cạnh chồng Thanh Tú

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, NSƯT Tuyết Thu - Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM) - cho biết chị đại diện ban đến nhà riêng hỏi thăm sức khỏe bà Trang Bích Liễu và tặng bà số tiền 3 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nghệ sĩ của ban.

Qua thăm hỏi, Tuyết Thu được biết trước đó bà Trang Bích Liễu đã có bệnh nhưng khoảng ba tháng nay bệnh bắt đầu trở nặng. Huyết khối chân làm bà bị sưng chân, bị tụ máu không thể đứng dậy được.

Khi Tuyết Thu đến thăm, người nhà có thể đỡ bà ngồi dậy được một chút nhưng lát sau lại mệt nên phải nằm xuống. Ngoài ra bà Trang Bích Liễu còn bị viêm tiết niệu, phải đặt ống vài tháng thay một lần.

Gặp Tuyết Thu, bà Trang Bích Liễu cứ nhắc đến chuyện xưa, nhắc đến người chồng quá cố Thanh Tú lại bật khóc.

Tâm nguyện của bà là cuối đời được nằm cạnh ông trong Hoa viên Bình Dương. Bà có nhờ Hội Sân khấu TP.HCM kết nối, giúp đỡ bà có thể hoàn thành tâm nguyện này.

Một thời Thanh Tú - Trang Bích Liễu

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu được đào tạo bài bản về cải lương nên ra trường bà được nhận về nhiều đoàn hát tên tuổi như Dạ Lý Hương, Thanh Minh - Thanh Nga, Đoàn Văn công TP.HCM, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang…

Tuyết Thu kể hồi nhỏ chị từng được xem bà Trang Bích Liễu diễn vai Quỳnh Nga trong Bên cầu dệt lụa. Trong ký ức của chị, bà Liễu có mái tóc dài thiệt dài, giông giống nghệ sĩ Thanh Nga và có giọng ca rất dễ thương.

Bởi vậy, thời ấy bà Liễu được xem là nghệ sĩ trẻ triển vọng nên nhận nhiều vai quan trọng khi hoạt động tại Đoàn Thanh Minh.

Soạn giả Hoàng Song Việt từng được xem Trang Bích Liễu diễn các tuồng như Chuỗi nhạc rừng dương, Hòn đảo thần vệ nữ… Điều ông ấn tượng ở bà là cách ca cải lương mộc mạc như các nghệ sĩ Thanh Nga, Phượng Liên…

"Tôi nhớ giọng của chị hát nghe rất êm ái, dễ chịu và có phong cách diễn xuất tạo cảm tình với khán giả" - ông Việt nói.

Nghệ sĩ Thanh Tú, chồng bà Trang Bích Liễu, ghi đậm dấu ấn vai Nhuận Điền trong Bên cầu dệt lụa. Ông cũng nổi tiếng từ sàn diễn cải lương đến màn ảnh.

Khi ông đột quỵ, bà Liễu tận tụy chăm sóc chồng suốt mười mấy năm trời. Năm 2022, ông qua đời bà Liễu cũng xuống tinh thần vì thương nhớ chồng.

Ai mời đi hát bà cũng từ chối vì vắng ông bà tủi thân, không muốn hát. Khán giả khá bất ngờ khi biết bà Trang Bích Liễu nằm một chỗ, vì mới năm ngoái bà còn xuất hiện trong một chương trình giao lưu của giải Mai vàng.

Ở tuổi ngoài 80, sức khỏe yếu, ký ức của bà Trang Bích Liễu vẫn đong đầy những ngày vợ chồng họ sát cánh bên nhau trong nhiều vở tuồng nổi tiếng, băng qua những vất vả của nghiệp làm bầu và chia ngọt sẻ bùi ở tuổi xế chiều trong gia đình nhỏ ấm êm, hạnh phúc.