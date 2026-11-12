‘Nam Phương hoàng hậu’ Yến Chi đứng lớp đào tạo biên kịch sân khấu

PGS.TS Trần Yến Chi trao đổi với học viên trong lớp đào tạo - Ảnh: Hội Sân khấu TP.HCM cung cấp

Khán giả rất yêu mến nghệ sĩ Yến Chi với vai Nam Phương hoàng hậu trong phim Ngọn nến hoàng cung đóng cùng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn (vai Bảo Đại).

Cô giáo Yến Chi và những bài học bổ ích

Bên cạnh một số vai diễn gây dấu ấn trên màn ảnh và sân khấu, nghệ sĩ Yến Chi còn là giảng viên lâu năm ở Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Ở vai trò đào tạo, người ta biết đến bà là PGS.TS Trần Yến Chi. Sau này, ít tham gia diễn trên màn ảnh, sân khấu, nhưng nhiều khán giả gặp bà dường như vẫn nhớ Nam Phương hoàng hậu đằm thắm, rất khí chất trên màn ảnh thuở nào.

Trong Lớp tập huấn tác giả, biên kịch năm 2026, bà Yến Chi phụ trách chuyên đề Hành động và tính cách nhân vật trong kịch.

Đây là chuyên đề bổ ích để từ tác giả, đạo diễn đến diễn viên có thể xây dựng các hành động trong kịch sao cho nhất quán với tính cách của từng nhân vật, từ đó khắc họa rõ nét nhân vật và thuyết phục được người xem.

Bên cạnh nội dung giảng dạy của bà Yến Chi, lớp học còn có sự góp mặt của những người thầy, nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu như NSND Trần Ngọc Giàu, Đại tá - nhà báo Tôn Thất Quỳnh Ái, tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, tiến sĩ Võ Thị Yến, Tác giả - đạo diễn Trần Văn Hưng, Tác giả - đạo diễn Trần Đăng Nhân.

Khán giả vẫn nhớ mãi nghệ sĩ Yến Chi với nhân vật Nam Phương hoàng hậu - Ảnh tư liệu

Hành trình nuôi dưỡng những những tác giả sân khấu mới

Trong tình hình sân khấu khó khăn, nhiều chuyên gia đã chỉ ra những cái yếu, thiếu hiện nay mà thiếu kịch bản sân khấu hay là chuyện rất nhiều năm vẫn chưa giải quyết được.

Năm nào cũng thế, các sân khấu đều đau đầu đi tìm kịch bản hay để dàn dựng nhưng rất hiếm. Bởi thế, từ kịch nói đến cải lương nhiều đơn vị chọn dàn dựng lại kịch bản cũ là chuyện phổ biến.

NSND Trịnh Kim Chi - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - cho biết lớp tập huấn tác giả, biên kịch sân khấu được hội duy trì mỗi năm từ thời tác giả Lê Duy Hạnh còn đương nhiệm là một nỗ lực để xây dựng, phát triển đội ngũ tác giả sân khấu mới.

NSND Trịnh Kim Chi phát biểu trong lớp tập huấn - Ảnh: Hội Sân khấu TP.HCM cung cấp

Mục đích của lớp tập huấn là trang bị cho học viên những kiến thức về lý luận, phương pháp sáng tác, xây dựng nhân vật, tình huống, xung đột và cấu trúc kịch bản sân khấu.

Đồng thời, tạo cơ hội để các học viên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng sáng tạo.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện, bồi dưỡng những cây bút mới, góp phần xây dựng lực lượng tác giả kế thừa và bổ sung nguồn kịch bản có chất lượng cho sân khấu TP.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe các giảng viên trao đổi các chuyên đề thiết thực như Khái quát chung về nghệ thuật biên kịch, Các phương pháp xây dựng ý tưởng kịch bản sân khấu,

Từ ý tưởng đến việc hình thành kịch bản sân khấu - tính sáng tạo nghệ thuật sân khấu, Mỹ học sân khấu, Từ chất liệu kịch bản để đạo diễn hoàn chỉnh tác phẩm, vở diễn sân khấu…

Lớp tập huấn diễn ra 5 ngày từ 9 đến 13-11 - Ảnh: Hội Sân khấu TP.HCM cung cấp

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt, sau đợt tập huấn này, Hội Sân khấu TP.HCM định hướng sẽ thành lập Câu lạc bộ Tác giả trẻ.

Bà Trịnh Kim Chi cho biết đây sẽ là nơi để các học viên tiếp tục gặp gỡ, sinh hoạt, trao đổi ý tưởng, chia sẻ những sáng tác, tác phẩm và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Câu lạc bộ sẽ tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, góp ý chuyên môn, tạo điều kiện để các thành viên cùng học hỏi, hỗ trợ nhau trong quá trình sáng tác và phát triển những kịch bản mới có chất lượng.

Hội cũng hướng đến việc kết nối các tác giả trẻ với đội ngũ tác giả, đạo diễn và các đơn vị sân khấu, từng bước tạo cơ hội để những kịch bản có giá trị được giới thiệu, lựa chọn và đưa vào dàn dựng.