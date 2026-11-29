Quang cảnh một phiên tòa - Ảnh: G.L.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, có hiệu lực từ 1-3-2027.

Đáng chú ý, Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự.

Các trường hợp về loại trừ trách nhiệm hình sự

Bộ luật mới đã quy định cụ thể về loại trừ trách nhiệm hình sự với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát hoặc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.

Theo đó, Bộ luật quy định hành vi gây ra thiệt hại trong các trường hợp sẽ không phải là tội phạm gồm:

Việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy định và áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa.

Thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới mặc dù đã tuân thủ đúng các quy định về thử nghiệm có kiểm soát và áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa.

Đề xuất, tham mưu, thẩm định, thẩm tra, quyết định hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thực tiễn do chưa có quy định hoặc quy định không thống nhất, chưa phù hợp.

Đồng thời đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vì lợi ích chung, đem lại hiệu quả thiết thực; không tham nhũng, không vụ lợi.

Đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; thiệt hại do nguyên nhân khách quan, không thể dự báo trước; thực hiện kịp thời và đầy đủ các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu và khắc phục thiệt hại.

Còn người nào thực hiện hành vi không đáp ứng điều kiện quy định trên hoặc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ mà trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp; làm thay đổi, sai lệch nền tảng tư tưởng, lịch sử, văn hóa, giáo dục; cùng với đó gây phương hại đến quốc phòng, an ninh; làm thay đổi nguyên tắc, trình tự, thủ tục cơ bản trong tố tụng xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, quyền công dân; can thiệp trái pháp luật vào hệ thống tiền tệ, dự trữ ngoại hối, ngân sách nhà nước, gây nguy cơ mất an ninh, an toàn tài chính quốc gia thì không được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định này.

Bộ luật mới cũng mở rộng trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm, đã thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao nhưng vẫn gây thiệt hại do những yếu tố khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Quy định về tạm hoãn truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự

Một nội dung khác, Bộ luật đã quy định cụ thể tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, người phạm tội có thể được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả khi có đủ các điều kiện.

Gồm hành vi gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì lợi ích chung; Không tham nhũng; Hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang thực hiện, chưa hoàn thành, chưa khắc phục được hậu quả thiệt hại do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn có điều kiện, khả năng và bảo đảm tính khả thi để khắc phục, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thời hạn tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự không quá 2 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cần thiết có thể gia hạn 1 lần nhưng không quá 1 năm.

Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng bổ sung các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố hoặc xét xử.

Như người phạm tội trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng vì lợi ích chung, không tham nhũng mà dự án, nhiệm vụ đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, không gây thất thoát, lãng phí tài sản hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhưng đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại.

Trường hợp được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này mà đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với đó là một số trường hợp khác.

Bộ luật cũng quy định về các căn cứ mà người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố hoặc xét xử...