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Quảng Trị thu hơn 3.000 tỉ đồng ngân sách trong một tháng, tiền đến từ đâu?

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Con số thu ngân sách của tỉnh Quảng Trị chỉ trong tháng 10 đạt hơn 3.000 tỉ đồng đang khiến nhiều người ngạc nhiên vì tổng 9 tháng trước đó chỉ đạt hơn 9.000 tỉ đồng. Vậy con số này đến từ đâu?

Quảng Trị thu hơn 3.000 tỉ đồng ngân sách trong một tháng, tiền đến từ đâu? - Ảnh 2.

Bán đảo Bảo Ninh là khu vực đang triển khai nhiều dự án nhà ở đô thị, trong đó có dự án của Tập đoàn Trường Thịnh vừa nộp hơn 1.900 tỉ đồng vào ngân sách của tỉnh Quảng Trị trong tháng 10 - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 13-11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này vừa có thống kê tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh trong tháng 10-2026 là hơn 3.000 tỉ đồng, vượt xa mức bình quân của 9 tháng trước đó.

Kết quả trên đã khiến nhiều người tại Quảng Trị vui mừng nhưng cũng không ít người băn khoăn, nhất là cộng đồng mạng. Vậy con số này đến từ những nguồn nào?

Theo báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, tính cả thu nội địa và thu từ xuất nhập khẩu, tỉnh này đạt hơn 12.200 tỉ đồng. Trong khi tổng thu tương tự thời điểm hết tháng 9 mới chỉ đạt hơn 9.200 tỉ đồng.

Trả lời Tuổi Trẻ, lãnh đạo Thuế Quảng Trị cho biết trong tổng số thu ngân sách hơn 3.000 tỉ đồng trong tháng 10 thì tiền thu từ sử dụng đất lên đến hơn 2.160 tỉ đồng. 

Trong đó có tới hơn 1.900 tỉ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã nộp tiền sử dụng đất. Khoản tiền này chiếm hơn 63% tổng số thu của riêng tháng 10.

Con số hơn 1.900 tỉ đồng này là tiền sử dụng đất gắn liền với Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 4 do Tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 41,5ha tại bán đảo Bảo Ninh, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.500 tỉ đồng.

Phần còn lại đến từ các khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước, đầu tư nước ngoài, các loại thuế phí, xổ số, cổ tức…

'Giải mã' con số hơn 3.000 tỉ đồng thu ngân sách trong một tháng của Quảng Trị - Ảnh 2.Mới 10 tháng, hàng loạt địa phương cán đích thu ngân sách nhờ tiền đất

Nhiều địa phương đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm khi mới hết tháng 10. Nguồn thu từ nhà đất, nhất là tiền sử dụng đất đóng góp đáng kể, có nơi chiếm hơn 37% tổng thu ngân sách.

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    Chủ đề: QUảng Trị sử dụng đất Thu ngân sách xuất nhập khẩu tập đoàn Trường Thịnh

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