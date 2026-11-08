Mới 10 tháng, hàng loạt địa phương cán đích thu ngân sách nhờ tiền đất

Hoạt động tại Thuế cơ sở 14 - Thuế TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

10 tháng, tổng thu ngân sách cả nước đạt hơn 96% dự toán

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỉ đồng, bằng 96,4% dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.102,8 nghìn tỉ đồng. Riêng thu từ ba khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.052,9 nghìn tỉ đồng, bằng 103,3% dự toán.

Số thu từ nhà, đất đóng góp tới 19,7% tổng thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm - Ảnh: LÊ THANH

Đáng chú ý, các khoản thu về nhà, đất đạt 479.755 tỉ đồng, bằng 87,1% dự toán, đóng góp gần 1/5 tổng thu ngân sách cả nước.

Trong số này, thu tiền sử dụng đất đạt 398.599 tỉ đồng, bằng 84,1% dự toán; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 74.908 tỉ đồng. Các khoản còn lại gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách lớn nhất cả nước trong 10 tháng qua - Ảnh: LÊ THANH

TP.HCM dẫn đầu số thu, nhiều địa phương cán đích sớm 2-3 tháng

Theo Thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt 767.238 tỉ đồng, lớn nhất cả nước, bằng 94,3% dự toán và tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 558.416 tỉ đồng, tăng 18,4%. Thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 170.840 tỉ đồng, tăng 37,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 132.093 tỉ đồng, tăng 18,7%; doanh nghiệp nhà nước đạt 45.916 tỉ đồng, tăng 33,1%.

Các khoản thu về nhà, đất đạt 78.917 tỉ đồng, tăng 20%, chiếm 10,3% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Cùng với kết quả thu của TP.HCM, nhiều địa phương đã hoàn thành dự toán ngân sách cả năm khi mới hết tháng 10. Riêng Đà Nẵng cán đích từ cuối tháng 9, sớm ba tháng.

Trong khi đó, nhiều địa phương đã hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm khi mới hết tháng 10.

Tại Hà Nội, theo cơ quan thống kê thành phố, tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 ước đạt 652.200 tỉ đồng, "bằng 100,3% dự toán cả năm. Thu nội địa đạt 611.000 tỉ đồng; riêng các khoản thu về nhà, đất đạt 112.617 tỉ đồng, bằng 113,1% dự toán, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh ghi nhận tổng thu ngân sách 84.953 tỉ đồng, vượt 15% dự toán năm. Bắc Ninh thu đạt 76.765 tỉ đồng, bằng 106,1% dự toán.

Đà Nẵng thu ngân sách 10 tháng đạt 74.024,3 tỉ đồng, vượt dự toán năm khoảng 15.020 tỉ đồng. Thành phố đã cán đích thu ngân sách từ cuối tháng 9, sớm ba tháng.

Thanh Hóa cũng về đích trước hai tháng, với tổng thu khoảng 57.308 tỉ đồng, bằng 110,9% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 33.748 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 23.560 tỉ đồng.

Tây Ninh đến ngày 22-10 đã thu hơn 56.178 tỉ đồng, bằng 104,3% dự toán trung ương giao, tăng 31,1% so với cùng kỳ.

Trong nhóm địa phương có quy mô thu lớn, Hải Phòng đạt 180.366 tỉ đồng, bằng 92,6% dự toán, tăng 10,2%. Trong đó, thu nội địa đạt 89.162 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 83.160 tỉ đồng…

Đồng Nai thu ngân sách đạt 85.201,1 tỉ đồng, bằng 84,9% dự toán. Hưng Yên đạt 57.618 tỉ đồng, bằng 68,39% kế hoạch năm, giảm 25,15% so với cùng kỳ.

Hết 10 tháng, số thu ngân sách nhiều địa phương vượt dự toán năm từ thu tiền sử dụng đất - Ảnh: LÊ THANH

Thu từ nhà, đất chiếm hơn 1/3 tổng thu ở nhiều nơi

Nguồn thu từ nhà đất đóng góp lớn vào ngân sách nhiều địa phương. Tại Đà Nẵng, các khoản thu về nhà, đất đạt 27.493,1 tỉ đồng, chiếm 37,1% tổng thu ngân sách, tăng 350,9% so với cùng kỳ. Đây là khoản có quy mô lớn nhất trong các khoản thu nội địa, đóng góp đáng kể vào mức tăng thu ngân sách của thành phố.

Quảng Ninh thu tiền sử dụng đất đạt 31.515 tỉ đồng, tăng 41,8%, chiếm khoảng 37,1% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Tại Bắc Ninh, riêng tiền sử dụng đất đạt 18.375 tỉ đồng, bằng 141,2% dự toán và chiếm gần 24% tổng thu ngân sách.

Nghệ An cũng ghi nhận đóng góp lớn từ nguồn thu này. Theo cơ quan thống kê tỉnh, tổng thu ngân sách 10 tháng đạt 28.552,6 tỉ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 10.941 tỉ đồng, bằng 176% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 38,3% tổng thu.

Riêng tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất đạt khoảng 7.402 tỉ đồng, chiếm gần 68% số thu tiền sử dụng đất của Nghệ An. Thu từ các dự án phát triển bất động sản đạt 1.074 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, Hưng Yên thu từ đất đạt 21.543 tỉ đồng, giảm 57,17% so với cùng kỳ. Dù giảm mạnh, khoản thu này vẫn chiếm khoảng 37,4% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Tại Thanh Hóa, tiền sử dụng đất đạt 13.534 tỉ đồng, tương đương mức thu cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 23,6% tổng thu ngân sách.